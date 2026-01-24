Sözcü ve Cumhuriyet’e ‘5 kardeş’: Açılan ve kapanan şirket sayıları maskeleri indirdi

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Açılan şirketleri değil de sadece kapanan şirketleri öne çıkaran ve ekonominin çok kötü olduğu şeklinde algı operasyonlarına imza atan Sözcü ve Cumhuriyetin maskesini indiren haber. 1 şirket kapanırken tam 5 yeni şirket kuruluyor.

#1
Ekonomi üzerinden "felaket tellallığı" yapanların ve verileri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışanların maskesi, TOBB’un son 5 yıllık resmi rakamlarıyla bir kez daha düştü. Sadece "kapanan" kapılara odaklanıp, ardı ardına açılan binlerce yeni fabrikayı ve işletmeyi görmezden gelen karanlık zihniyete rakamlar tokat gibi yanıt verdi.

#2
Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin başını çektiği, Türkiye ekonomisini "durma noktasında" göstermeye çalışan algı operasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2021-2025 verileriyle yerle bir oldu. Karanlık manşetlerle sadece kapanan şirketleri öne çıkaranlara inat; Türkiye’de son 5 yılda 129 bin şirket kapanırken, tam 607 bin yeni şirket ekonomiye kazandırıldı. Rakamsal gerçeklik, muhalif medyanın "ekonomik kriz" tiyatrosunu bir kez daha deşifre etti.

#3
Türkiye'de 2021-2025 döneminde kapanan her bir şirket yerine yaklaşık 5 şirket faaliyete başladı. AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, son 5 yılda Türkiye'de kurulan şirket sayısı istikrarlı seyrini sürdürdü. Ülkede 2021'de 109 bin 695 şirket kurulurken, 2022'de bu sayı 140 bin 229'a çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te, bu felakete rağmen 128 bin 528 yeni işletme faaliyete başladı. Kurulan şirket sayısı 2024'te 115 bin 463, geçen yıl da 113 bin 779 olarak kayıtlara geçti. Kapanan şirket sayısı ise 2021'de 16 bin 222, 2022'de 23 bin 170 ve 2023'te 25 bin 883 oldu. Bu sayı, 2024'te 31 bin 416 ve 2025'te 33 bin 270 olarak hesaplandı. Bu 5 yıllık dönemde 607 bin 694 şirket faaliyete başlarken, 129 bin 961 şirket kapandı. Böylece 2021-2025 döneminde kapanan her bir şirkete karşılık 4,7 şirket faaliyete başladı.

#4
EN FAZLA LİMİTED ŞİRKETİ KURULDU Son 5 yılda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü. Bu dönemde kurulan işletmelerin 532 bin 554'ü limited, 75 bin 49'u anonim, 86'sı kolektif şirket olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde yabancı ortak sermayeli şirketlerin sayısı dalgalı seyir izledi. Buna göre, 2021'de 13 bin 445 ve 2022'de 20 bin 135 şirket faaliyet başlattı. Yabancı sermayeli şirket sayısı 2023'te 12 bin 241, 2024'te 7 bin 639, 2025'te 7 bin 793 olarak hesaplandı. Söz konusu 5 yılda kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı toplamı 61 bin 253 oldu. Son 5 yılda kurulan ve kapanan şirket sayıları ve kurulan şirketlerin türlerine ilişkin veriler şu şekilde:

