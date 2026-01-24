Avrupa ülkesi şokta: Erdoğan ve Trump haritayı paramparça etti, petrol ve doğalgaz bulacaklar

TPAO ile Chevron arasında yapılan anlaşma komşuda büyük paniğe neden oldu. Atina basını, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi için dayattığı Sevilla haritasının bu anlaşmayla çökeceğini ve iki ülkenin bölgede petrol ve gaz yataklarını bulacağını ifade ediyor.