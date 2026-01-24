Avrupa ülkesi şokta: Erdoğan ve Trump haritayı paramparça etti, petrol ve doğalgaz bulacaklar
Yunan medyası, "Trump-Erdoğan aşkı Yunanistan ve GKRY'yi uçurumun kenarına sürüklüyor" başlıklı bir haber yayımladı.
TPAO ile Chevron arasında yapılan anlaşma komşuda büyük paniğe neden oldu. Atina basını, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi için dayattığı Sevilla haritasının bu anlaşmayla çökeceğini ve iki ülkenin bölgede petrol ve gaz yataklarını bulacağını ifade ediyor.
X'ten Hermes'in Pentapostagma'dan aktardığı haberde şu ifadeler yer alıyor: Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'de ortak arama çalışmaları için ABD'li Exxon Mobil ile anlaşmaya vardıktan sonra, aynı amaçla Amerikan şirketi Chevron ile de görüşmeler yürütüyor.
TPAO halihazırda Karadeniz, Azerbaycan, Irak, Rusya ve Somali'de faaliyet gösteriyor. Ankara, son yıllarda yerli üretimi artırarak ve TPAO'nun yurt dışındaki faaliyetlerini genişleterek, ithal petrol ve doğalgaza olan neredeyse tam bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.
Trump-Erdoğan arasındaki son telefon görüşmesi ve Amerikan Başkanı'nın Türk mevkidaşı hakkındaki övgü dolu sözleri, iki liderin birbirlerine aşırı ilgi duyduğuna ve mükemmel ilişkilerini kişisel bir düzeye taşıdığına dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Bu durum Yunanistan için son derece endişe verici.
Türkler, Amerikan şirketlerini Güneydoğu Akdeniz'e getirecek ve Türk TRAO ile birlikte GKRY ve Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgelerinde araştırma ve sondaj çalışmaları yürütecek. Böylece dayandığımız Sevilla haritasını paramparça edecekler.
