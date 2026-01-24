  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün itibarıyla demir yollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor" açıklamasında bulundu.

1
#1
Foto - Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile demir yollarında emniyet, kapasite, hız ve verimlilik artışı için kritik öneme sahip sinyalizasyon çalışmalarında önemli bir adım atıldığını belirtti.

#2
Foto - Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

Bakan Uraloğlu, TCDD ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini vurguladı.

#3
Foto - Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var" açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

23 yılda sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıktığını da ifade eden Uraloğlu, "Yerli ve milli sinyalizasyon sistemi ile Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik" dedi. Uraloğlu, halen Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu-Bozanönü-Isparta-Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirterek, ayrıca, yapım çalışmaları devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hatlarının ise ETCS (Avrupa Tren Kontrol Sistemi) sinyalizasyon sistemleri ile donatıldığını ifade etti. Uraloğlu, "Bugün itibarıyla demir yollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

Sinyalizasyonun kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkan tanıdığını belirten Uraloğlu, "Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demir yolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor" dedi. Uraloğlu, sinyalizasyonun çevre dostu ulaşımın güçlendirilmesine ve enerji dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağladığını belirterek, "Demir yollarını Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demir yolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak" ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli sinyalizasyon sistemi projesini resmi olarak hizmete alacak.

BAYBURT SEVDALISI

Bayburtdadademiryoluyapılmasını bekliyoruz
