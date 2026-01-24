Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon

Sinyalizasyonun kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkan tanıdığını belirten Uraloğlu, "Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demir yolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor" dedi. Uraloğlu, sinyalizasyonun çevre dostu ulaşımın güçlendirilmesine ve enerji dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağladığını belirterek, "Demir yollarını Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demir yolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak" ifadelerine yer verdi.