İsrail’in en kritik kurumlarından biri! Türkiye ve Katar itirafı

İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu tarafından yayınlanan analize göre, Gazze'de "ertesi gün" tartışmalarının başlaması, asıl mücadelenin henüz başlamadığını ortaya koyarken, siyasi çözüm olarak sunulan sürecin güvenlik mimarisi açısından ciddi riskler barındırıyor. Forum analizinde, Türkiye ve Katar'ın sürece dahil edilmesinin tarafsız bir adım olmadığı, aksine siyasi süreçte Türkiye'nin rol alması, İsrail açısından doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi. Haberde, Türkiye'nin sürece dahil edilmesinin Hamas'ın farklı bir siyasi zemin altında varlığını sürdürmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi. Değerlendirmede, bu durumun Gazze'nin geleceği için barış değil, İsrail'in güvenlik mimarisi açısından yapısal bir risk ürettiği belirtildi.