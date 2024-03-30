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Dünya
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İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

2024-03-30 23:26:02
İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi katil Netanyahu ve hükümetini protesto etti.

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Foto - İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkilerde büyüyor. Başkent Tel Aviv’deki Kaplan Caddesi'nde bir araya gelen binlerce İsrailli esir anlaşması yapılması yönünde çağrı yaparken, Başbakan Netanyahu’ya da bölgede sürdürdüğü politika nedeniyle tepki gösterdi. “Hepsi eve dönene kadar durmayacağız”, “Bu kadar ölüm, bu kadar umutsuzluk yeter” sloganları atan protestocular, İsrail bayrakları ve esirlerin resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıdı.

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Foto - İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

Gazze Şeridi’nde esir tutulduktan sonra serbest bırakılan İsrailli Aviva Siegel gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin esir müzakerelerine “çocuk oyuncağıymış gibi” davranmayı bırakmaları yönünde uyarıda bulundu. Siegel, “Anlaşma olmadan heyeti Katar’dan geri getiremezsiniz” dedi.

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Foto - İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

Konuşmasında Netanyahu’ya da seslenen Siegel, “Beni duyuyor musun Bibi? Kocamın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Zaferden bahsetmeyi bırak, askeri baskıdan bahsetmeyi bırak. Hiçbir şey işe yaramayacak. Şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı. Orada her gün ölüyorlar” ifadelerini kullandı. Başkentteki Kirya Askeri Üssü’nde düzenlenen bir başka protesto gösterisinde ise, binlerce gösterici ateş yakarak caddeyi trafiğe kapattı. Göstericiler, “Anlaşma hemen” ve “Savaşı durdurun” pankartları taşıyarak İsrail hükümetine tepki gösterdi.

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