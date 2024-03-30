İsrail’de katil Netanyahu’ya öfke seli

Konuşmasında Netanyahu’ya da seslenen Siegel, “Beni duyuyor musun Bibi? Kocamın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Zaferden bahsetmeyi bırak, askeri baskıdan bahsetmeyi bırak. Hiçbir şey işe yaramayacak. Şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı. Orada her gün ölüyorlar” ifadelerini kullandı. Başkentteki Kirya Askeri Üssü’nde düzenlenen bir başka protesto gösterisinde ise, binlerce gösterici ateş yakarak caddeyi trafiğe kapattı. Göstericiler, “Anlaşma hemen” ve “Savaşı durdurun” pankartları taşıyarak İsrail hükümetine tepki gösterdi.