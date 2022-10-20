  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

2022-10-20 17:24:03
Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

Isparta’daki Eğirdir Gölü'nde su seviyesin son iki haftada 8 santimetre daha düştüğü tespit edildi.

#1
Foto - Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nde, su seviyesindeki düşüş sürdü.

#2
Foto - Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince iki hafta önce 914, 90 metre olarak ölçülen su seviyesi, dün yapılan ölçümlerde ise 914, 82 metre olarak tespit edildi. Bu düşüş geçen yıllara göre göl kıyısında 16 santimetre çekilmelere neden oldu.

#3
Foto - Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

Birliğin Müdürü Süleyman Can, AA muhabirine, göldeki seviyesindeki düşüşlerin ana nedenin küresel ısınmaya bağlı olduğunu söyledi.

#4
Foto - Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

Can, aralık ayına kadar göl seviyesinin 914,60 metre civarında seyredeceğini ön gördüklerini belirterek, şunları söyledi.

#5
Foto - Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

"2022 sonu ve 2023 ortalarına kadar geçen yıl meydana gelen yağışlardan daha fazla yağış gerçekleşmezse Eğirdir Gölü'müz ve gölden yararlananlar için çok büyük sıkıntılar oluşabilir."

#6
Foto - Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

Eğirdir Gölü'nden görüntüler...

#7
Foto - Isparta’daki Eğirdir Gölü'nden korkutan haber

Eğirdir Gölü'nden görüntüler...

Türkiye’den dev keşif! TPAO'dan açıklama geldi
Ekonomi

Türkiye’den dev keşif! TPAO'dan açıklama geldi

Türkiye'nin Karadeniz'deki dev doğalgaz keşfine ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bölgeye r..
KOSGEB bilişim personeli istihdam edecek
Ekonomi

KOSGEB bilişim personeli istihdam edecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üz..
Avcılar'ı da İzmir'e benzettiler! CHP’li Avcılar Belediyesinde işçiler grevde, sokakları çöp götürüyor!
Yerel

Avcılar'ı da İzmir'e benzettiler! CHP’li Avcılar Belediyesinde işçiler grevde, sokakları çöp götürüyor!

Avcılar Belediyesinde işçilerin grevi ikinci gününde devam ederken, vatandaşlar sokaklarda çöplerin birikmesine sitem etti.

İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı
Ekonomi

İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı

Katıldığı bir televizyon programında ekonomi piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İslam Memiş, “Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı fi..
Davutoğlu medyasında muhalefete soğuk duş!
Gündem

Davutoğlu medyasında muhalefete soğuk duş! "AK Parti’nin oyları…"

Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar'da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketleri değerlendiren Prof. Ali Akarca muhalefette soğ..
FETÖ operasyonu! Eski milli futbolcu yakalandı
Gündem

FETÖ operasyonu! Eski milli futbolcu yakalandı

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23