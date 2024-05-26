2024-05-26 13:59:36 İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…
Şampiyon Real Madrid'de son dönemde daha fazla süre alan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, golcü kimliğini ön plana çıkararak Santiago Bernabeu tribünlerini etkiledi ve takımda kalmayı neredeyse garantiledi. Los Blancos'un 'geleceği' olarak görülen 19 yaşındaki süper solağın, iki kulübün teklifini reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...