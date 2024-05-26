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Spor
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İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

2024-05-26 13:59:36
İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Şampiyon Real Madrid'de son dönemde daha fazla süre alan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, golcü kimliğini ön plana çıkararak Santiago Bernabeu tribünlerini etkiledi ve takımda kalmayı neredeyse garantiledi. Los Blancos'un 'geleceği' olarak görülen 19 yaşındaki süper solağın, iki kulübün teklifini reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, kısa sürede ilgi odağı oldu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, oynasa da oynamasa da İspanyol basınında kendisine geniş bir yer buluyor.

#2
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Arda Güler, bu sezon şu ana kadar Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 12 maça çıktı. 19 yaşındaki yıldız söz konusu 12 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı.

#3
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Arda Güler'in orta sahada forma rekabeti halinde olduğu Toni Kroos, sürpriz bir kararla futbola veda etme kararı aldı. Alman yıldız, EURO 2024'ten sonra kramponlarını asacağını duyurdu.

#4
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Arda Güler, takım arkadaşı Toni Kroos'a duygusal bir veda mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, dünyaca ünlü Alman futbolcu için şu ifadeleri kullandı: "Seni izlemek, her gün sahada inanılmaz şeyler yaptığınıza tanık olmak ve senden bir şeyler öğrenmeye çalışmak...

#5
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Gerçek bir futbol efsanesiyle aynı sahayı paylaşma şansına sahip olduğum için minnettarım. Gelecekte senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum, her şeyin en iyisini hak ediyorsun Toni Abi."

#6
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelottii'nin, Arda Güler ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. İtalyan teknik adamın, 19 yaşındaki futbolcunun saha içindeki pozisyonunu değiştirmeye hazırlandığı bildirildi.

#7
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

İspanyol basınında yer alan haberde Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştiren Don Carlo'nun, genç yıldızı bu yaz futbola veda edecek olan Toni Kroos ve kulüpteki geleceği henüz netlik kazanmayan Luka Modric'in yer aldığı orta saha mevkisinde düşündüğü aktarıldı.

#8
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

BETİS VE SEVILLA İLE GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI!

#9
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Ayrıca Defensa Central'de yer alan bir başka haberde Arda Güler'e Sevilla ve Real Betis'in talip olduğu bildirildi. Yıldız futbolcunun iki kulüple görüşme yaptığı ve "Real Madrid'de kalmaktan mutluyum" sözlerini sarf ettiği bildirildi.

#10
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

İspanya'da bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek hedefine ulaşan Real Madrid'in aklı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde.

#11
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Los Blancos, 1 Haziran'da dev finalde Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

#12
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Los Blancos, 1 Haziran'da dev finalde Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

#13
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Borussia Dortmund maçında kadroda yer alacak olan Arda Güler'i yedek oturtması bekleniyor.

#14
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Yıldız futbolcu, maçın ilerleyen dakikalarında skorun durumuna göre süre alabilir.

#15
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

#16
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

#17
Foto - İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

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