İspanyollar Arda Güler ile ilgili büyük sürprizi açıkladılar! Yer yerinden oynayacak! Gözler dev finalde artık…

Arda Güler, takım arkadaşı Toni Kroos'a duygusal bir veda mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, dünyaca ünlü Alman futbolcu için şu ifadeleri kullandı: "Seni izlemek, her gün sahada inanılmaz şeyler yaptığınıza tanık olmak ve senden bir şeyler öğrenmeye çalışmak...