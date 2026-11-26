Nükleer bir güç olma iddiasından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, "Ülkemizin nükleer silahlara sahip devlet statüsü, dış güçlerin yalnızca söylemsel ısrarlarıyla asla değişmeyecektir. Nükleer silahlara sahip devlet statümüz, nesnel gerçekliği görmezden gelerek değişen şartları okuyamayan güçlerin ‘nükleer silahlardan arındırma' argümanının başarısızlığının tarihi bir kanıtı olarak varlığını sürdürecektir" şeklinde konuştu. Ülkenin ulusal savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan nükleer faaliyetlerin "provokasyon" sayılamayacağını vurgulayan Kim, "Asıl provokasyon, düşman devletlerin bu faaliyetlerimizi bir provokasyon olarak niteleyerek istismar etmesidir. Devletimizin anayasal statüsünü inkâr etmeye veya elimizden almaya yönelik girişimler, iç işlerimize müdahale olarak görülecektir. Bu açık bir savaş ilanı, bu tarz girişimlerde bulunanlar ise düşmanımız olarak kabul edilecektir" diye konuştu.