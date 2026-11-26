Bölgesel güvenliğin Kuzey Kore'nin çıkarlarına saygı duyulmasından geçtiğini ifade eden Kim, "Kore Yarımadası ve Asya-Pasifik bölgesinde güçler dengesini korumanın, barış ve istikrarı garanti altına almanın en kesin yolu ülkemizin anayasasına saygı duymaktır. Biz, bu gerçeği yerleşik bir ilke haline getirmek için sonsuz sabır gösterme cesaretine sahibiz" dedi. Kuzey Kore'nin egemenliğini kararlılıkla korumayı sürdüreceğini aktaran Kim, "Düşmanların nükleer tehditlerini dizginleyip kontrol altına alacak ve en kötü senaryoda misilleme yapacak kadar nükleer güce sahip olmamız bizim için yeterlidir. Bu konuda hiç kimseden onay almaya ihtiyacımız yoktur" ifadelerini kullandı.