Gıda güvenliğinin üretimden tüketime kadar tüm paydaşların sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Varlık, tüketicilerin ürün tercihinde dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Üretici doğru, düzgün, uygun üretim yapacak. Denetim mekanizmaları kontrol faaliyetlerini sistematik olarak yapacak. Tüketici bilinçli olacak ve aldığı ürünlere dikkat edecek. Burada tüketiciye düşen görev aldığı ürünün etiket bilgilerini okuması, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihlerine dikkat etmesidir. Fiyatı çok ucuz, ambalajı bozuk, yapısı bozulmuş, etiketsiz ürünlere dikkat edilecek. Ancak fiyatının çok ucuz olması ve yapısının değişik olması tek başına taklit veya tağşiş unsuru değildir. Bunun için ileri teknoloji cihaz ve ekipmanlarla analizler yapılacak. Analiz sonucunda taklit ve tağşiş unsurları rahatlıkla tespit edilebiliyor" diye konuştu.