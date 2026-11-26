Tağşiş ve taklit ürünlere farklı gıda gruplarında rastladıklarını belirten Varlık, "Birçok gıda ürününde karşılaşıyoruz ama en çok karşılaştıklarımız et ürünleri, süt ürünleri, bal, baharat, zeytinyağı ve bazı takviye edici gıdalar olarak sıralayabiliriz. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak gıda güvenliği kapsamında zincirin önemli halkalarından biriyiz. Burada bilimsel analizler, uzman personel, güçlü cihaz ve ekipman yapısıyla gıda güvenliği ve halk sağlığı analizleri kapsamında faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Laboratuvar sonuçları, idari yaptırımlar konusunda hukuksal dayanakların en önemli noktalarından birisi. Analiz, denetim, numune alma ve mevzuat birbirinden ayrılmayan, birbirine bağlı unsurlar olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.