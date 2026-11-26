Dijital kampanyalar 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştı Turizmdeki gelişimin temelinde 2018’den itibaren uygulanan ürün ve pazar çeşitliliği stratejisinin bulunduğunu belirten Ersoy, Türkiye’nin farklı bölgelerini uluslararası alanda tanıtırken kaynak pazarları genişleterek belirli ülkelere bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini anlattı. TGA aracılığıyla tanıtım faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüklerini ve 200’den fazla ülkede tanıtım yapabildiklerini bildiren Ersoy, kampanyaları verilere göre planladıklarını ve sonuçlarını ölçtüklerini söyledi. Türkiye’nin 2026’da CNN, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi uluslararası yayın kuruluşlarında tanıtıldığını belirten Ersoy, dijital kampanyaların 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştığını açıkladı. Ziyaretçilerin bir destinasyonla kurduğu duygusal bağın seyahat tercihlerini etkilediğine dikkati çeken Ersoy, mini dizileri bu anlayışla hazırladıklarını ifade etti. Kapadokya’dan Bodrum’a, Güneydoğu Anadolu’dan İzmir’e, Ankara ve çevre illerinden Doğu Karadeniz’e kadar farklı bölgelerin hikâyelerini uluslararası izleyiciyle buluşturduklarını anlatan Ersoy, 2025 ve 2026 yıllarında hazırlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterime ulaştığını bildirdi. Türkiye’yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun Ekim 2026 itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığını belirten Ersoy, sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısının 24 milyon 600 bine yükseldiğini söyledi. Ersoy, dijital altyapıyı geliştirerek tanıtım yatırımlarının geri dönüşünü artıracaklarını kaydetti.