Yıl sonuna ilişkin beklentisini de paylaşan Göktaş, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 dönemindeki altı aylık enflasyonun yüzde 10-10,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini ifade etti. Göktaş'ın beklentisine göre ocak ayında uygulanabilecek zam oranları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 10-10,5 civarında zam. Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 8-8,5 civarında artış. Göktaş, memur ve memur emeklilerinin yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacağını belirterek, "Toplamda 8-8,5 puan bandında zam alacaklar." değerlendirmesinde bulundu. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğunu ve bu tutardan yaklaşık 5 milyon 100 bin kişinin yararlandığını belirten Göktaş, yüzde 10'luk enflasyon artışının taban aylığa da uygulanması halinde maaşın 25 bin 907 TL seviyesine çıkabileceğini öngördü. Göktaş, kişisel beklentisinin bu tutara ilave olarak 4 bin ile 7 bin TL arasında oransal veya seyyanen artış yapılması yönünde olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Göktaş, en düşük emekli aylığının 30 bin 907 lira ile 32 bin 907 lira arasında olabileceğini dile getirdi. Söz konusu rakamlar uzman beklentisine dayanırken, en düşük emekli aylığına yapılacak ilave artışa ilişkin henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.