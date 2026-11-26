Hasan, gelecek dönemde Halep'in diğer illerle elektrik bağlantısını sağlamak amacıyla 400 kilovoltluk yüksek gerilim iletim hatlarının rehabilite edilebileceğini, böylece Halep üzerinden diğer illere de elektrik aktarılmasının mümkün olabileceğini ifade etti. Halep'te yaşayan vatandaş Muhammed Abdüllatif de elektrik hizmetlerinin geçmişe kıyasla daha iyi durumda olduğunu ve giderek iyileştiğini belirterek, Türk şirketlerinin elektrik sektörüne yatırım yapmasıyla bu alandaki gelişmelerin hızlanmasını umduklarını söyledi. Elektriğin günlük yaşamın temel ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkati çeken Abdüllatif, fabrikalar, sanayi tesisleri, konutlar ve sokakların aydınlatılması için elektriğin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Elektrik hizmetlerinin iyileşmesinin halkı rahatlatacağını belirten Abdüllatif, faturalandırma konusunda İdlib'de uygulanan kartlı sisteme benzer bir yöntemin değerlendirilebileceğini dile getirdi. İdlib'deki uygulamada vatandaşların kartlarına ihtiyaç duydukları miktarda bakiye yükleyebildiğini aktaran Abdüllatif, "Örneğin 100 veya 200 liralık yükleme yapılabiliyor. Herkes kendi tüketimine göre istediği miktarda bakiye yüklüyor." dedi.