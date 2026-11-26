Ümit Özdağ'ı yıkacak haber: Halep'i artık Türkiye aydınlatacak
Suriye'nin Halep ilindeki elektrik sorununun, Türkiye'den satın alınan elektriğin miktarının 500 megavata çıkarılmasıyla çözülmesi ve kent genelinde 24 saat kesintisiz elektrik sağlanması amaçlanıyor. Halep Elektrik Dağıtım Merkezi Müdürü Mahmud el-Hasan "Suriye Elektrik Şirketi ile Türkiye'nin TAYAŞ şirketi arasında Halep F400 trafo merkezine ulaşan 400 kilovoltluk bağlantı hattının yenilenmesi konusunda anlaşma sağlandı. Türkiye üzerinden alınan elektrik miktarı 500 megavata çıkarılarak ve ilin tamamına enerji sağlanacak” dedi. Haberin, her fırsatta Türk halkını Suriyelileri karşı kışkırtmaya çalışan ve iktidar olmaları halinde Suriyelileri mancınıkla ülkelerine fırlatmayı planlayan Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı yıkması bekleniyor.