İslam Memiş son tahminini duyurdu: 5,5 lira artacak

Memiş, "Nasıl bir haftaya başlayacağız? Borsada son durum nedir, düşüş mü yükseliş mi? Dolar mı euro mu? Altında yükseliş sürecek mi yoksa yatırımcısına son bir fırsat verecek mi? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul 7705 puandan haftayı tamamladı. Kasım ayı batırma ayı, para kazandırma ayı değil uyarım vardı. 7200'ü de gördük, 7800'ü de gördük borsada bu hafta. 7500 altına sarkmadan kademeli alım yapmama konusunda düşüncem devam ediyor. Hatta 7000 altında düşüş de olabilir. Kasım ayında 8000 puanı da göreceğiz ancak bu yükselişin devam edeceği anlamına gelmiyor. Aralık ayına kadar geniş bant aralığında dalgalanan borsa göreceğiz" dedi.