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Ekonomi
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İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

2024-04-30 11:58:09
İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

İŞKUR 139.511 işçi alımı ilanlarını iş arayanlar ile buluşturdu. Açık iş ilanları sayfasından ulaşılan pozisyonlarda KPSS şartsız özel sektörde veya kamuda iş fırsatlarına ulaşmak mümkün. Aşçı, operatör, elektrikçi, teknisyen, büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför personel alımı gibi birçok branşta ilan kariyer sayfasında. İşte, İŞKUR işçi alımı başvuru e-şube ekranı...

#1
Foto - İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

İŞKUR işçi alımı ilanlarında her branştan bulunan fırsatlar işveren ile personeli bir araya getiriyor. En bilinen branşların yanı sıra zanaat üzerine yapılan meslek grupları da gündemde. Türkiye İş Kurumu üzerinden iş arama durumunuzu aktif hale getirdikten sonra kendinize en uygun ilanı 139 bini aşan ilan arasından seçebilirsiniz. İşte, İŞKUR 139.511 işçi alımı başvuru şartları...

#2
Foto - İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-şube üzerinden aktif iş arayanlar ile işveren buluşuyor. Aktif branşlara başvuruda bulunmak mümkün. İlanların takibi oldukça kolay.

#3
Foto - İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

Şu anda İŞKUR üzerinde tam 139.511 açık pozisyon bulunuyor. Aşçı, operatör, elektrikçi, teknisyen, büro memuru, garson, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, şoför gibi birçok meslek grubunun yanı sıra genel olarak bilinmeyen branşlarda da ilan bulabilmek mümkün.

#4
Foto - İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

İŞKUR İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR? Kendinize uygun meslek, pozisyon ve şehri seçerek arama yapın.

#5
Foto - İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

Öğrenim durumunuzu sisteme işleyin. Açık iş ilanlarından birini seçin ve başvuru şartlarını kontrol edin. Özel bir durumunuz varsa belirtin.

#6
Foto - İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

Size en uygun iş ilanına başvurunuzu gönderin.

#7
Foto - İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

ADIM ADIM İŞKUR İŞ ARAYAN PROFİLİ OLUŞTURMAK İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine girerek internet şubesini seçin İŞKUR e-devlet sistemi üzerinden kayıt sayfasına ulaşın. Üyelik bilgilerini girdikten sonra aktif iş arayan olarak profilinizi güncelleyin.

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