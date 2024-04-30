2024-04-30 11:58:09 İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube'de! İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: Aşçı, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...
İŞKUR 139.511 işçi alımı ilanlarını iş arayanlar ile buluşturdu. Açık iş ilanları sayfasından ulaşılan pozisyonlarda KPSS şartsız özel sektörde veya kamuda iş fırsatlarına ulaşmak mümkün. Aşçı, operatör, elektrikçi, teknisyen, büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför personel alımı gibi birçok branşta ilan kariyer sayfasında. İşte, İŞKUR işçi alımı başvuru e-şube ekranı...