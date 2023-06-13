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Sağlık
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Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

2023-06-13 02:35:14
Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

Işıklar açıkken uyumanın birçok zararı bulunuyor. Kalp dahil çoğu hastalığa davetiye çıkarıyor.

#1
Foto - Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

Çocukken ışık açıkken uyuyakaldığımız bir zamanı muhtemelen hepimiz hatırlarız. Genellikle korktuğumuz zaman ışık açık uyumak bizi daha güvende hissettirirdi.

#2
Foto - Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

Bazı yetişkinler karanlıktan dolayı değil de ışıkları açık bırakmayı tercih edebilir. Ama asıl tehlikenin bunca zamandır ışıklarda saklandığı ortaya çıktı.

#3
Foto - Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

-Kalp ile ilgili sorunlara neden olabilir- Melatonin sadece vücut ısısını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kan basıncını da düşürür. Gece ışığa maruz kalırsanız melatonin üretiminiz baskılanır. Sonuç olarak, kan basıncınız yükselir. Düzenli dalgalanmalar, sırayla, kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

#4
Foto - Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

-Kilo alabilirsiniz- Geceleri aşırı ışık, metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Ayrıca uyku ve sirkadiyen ritimlerin bozulması da obeziteye katkıda bulunabilir. 43.000'den fazla kadını izleyen bir araştırma, TV karşısında uyuyanların kilo aldığını ortaya çıkardı.

#5
Foto - Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

-Hormonal değişikliklere neden olabilir- Tek bir ışık kaynağı bile hormonal dengeyi değiştirebilir. Akıllı telefonlardan, televizyonlardan veya bilgisayarlardan gelen ışık melatonin eksikliğine neden olur. Ek olarak, diğer biyolojik süreçler de bozulur.

#6
Foto - Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

Çoğu zaman, ilk etkilenen melatonindir. Düzensiz uyku, yaşlanma hormonlarını artırır ve yaşlanmayı geciktirenleri azaltır.

#7
Foto - Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

-Depresyondan muzdarip olabilirsiniz- Yapılan bir araştırma, geceleri ışığa maruz kalmanın depresyon riskini artırdığını buldu. Alternatif olarak, sirkadiyen ritmin bozulmasının halihazırda var olan depresyon semptomlarını kötüleştirmesi muhtemeldir. İlginç bir şekilde, kırmızı ışık daha az zararlı etkiye sahiptir çünkü kırmızı dalga boylarına daha az duyarlıyız.

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