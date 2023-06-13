Işıklar açıkken uyumanın zararları şaşırtıyor

-Hormonal değişikliklere neden olabilir- Tek bir ışık kaynağı bile hormonal dengeyi değiştirebilir. Akıllı telefonlardan, televizyonlardan veya bilgisayarlardan gelen ışık melatonin eksikliğine neden olur. Ek olarak, diğer biyolojik süreçler de bozulur.