Kendisi itiraf etti! CHP’den seçilen başkandan moloz skandalı
CHP zihniyetinin çevreye verdiği zararın son örneği Balıkesir'in Erdek ilçesinden geldi. Eski banka binasının yıkımından çıkan 18 kamyon molozun Düzler Sahili'nde denize yaklaşık 3 metre mesafede, doğrudan kumsala dökülmesi tepki çekti. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın yol dolgusu için 5-6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini açıklaması, çevre kirliliği tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Şimdi kamuoyu, sahile moloz dökülmesine hangi gerekçeyle izin verildiğinin yanıtını bekliyor.