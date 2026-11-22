MOLOZUN ÜZERİNİ MICIRLA KAPATMAK ÇÖZÜM DEĞİL İnşaat demiri, çivi, PVC boru, cam, ahşap, köpük ve yalıtım malzemeleri gibi ayrıştırılması gereken atıkların bulunduğu moloz yığınının yol dolgusunda kullanılmak istenmesi, uygulamanın teknik uygunluğunu tartışmaya açtı. İnşaat ve yıkıntı atıklarının yol dolgusunda kullanılabilmesi için ayrıştırılması, işlenmesi ve gerekli teknik şartları karşılaması gerekiyor. Sahile dökülen karışık moloz yığınının mevcut haliyle doğrudan yol dolgusunda kullanılmaya uygun olmadığı değerlendiriliyor. İçerisinde çivi, demir, plastik ve yalıtım atıkları bulunan bir yığının üzerinin mıcırla kapatılması, bu malzemeleri kendiliğinden yol dolgusu için uygun hale getirmiyor. Kumsalın inşaat atıklarıyla doldurulmasının hangi teknik rapora dayandığı ise henüz açıklanmadı.