  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmüyordu! Uğur Dündar’a büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecek

Ahmet Hakan, “Bu pek hayra alamet değil” diyerek tüm Türkiye’ye duyurdu! Gerçekten büyük rezalet

İran’la ilgili dikkat çeken “Türkiye” iddiası! Hiç de masum değiller

Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden “Mossad” rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Hakan Fidan’dan dikkat çeken “Hamas” çıkışı! “Maalesef” diyerek üzücü gelişmeyi duyurdu

Diyarbakır’da DEM Partili belediyeden skandal karar! Bu nasıl bir rezalettir böyle! Sizde hiç utanma yok mu yahu

CHP’deki o rezillik, CHP amigosu Saymaz’ı bile isyan ettirdi! Yaaa, “dakika bir gol bir” İsmail

Adnan Oktar hapiste de rahat durmuyor! Şu kepazeliğe bakın hele şu kepazeliğe

Nedim Şener’den tarihi çağrı! “Bunu yapmak artık şart oldu” diyerek hükümete seslendi

Ahmet Hakan’ı çileden çıkaran gelişme! Bunu duyunca, adam resmen çılgına döndü
Medya
5
İran’la ilgili dikkat çeken "Türkiye" iddiası! Hiç de masum değiller

2024-04-20 06:30:00
İran’la ilgili dikkat çeken “Türkiye” iddiası! Hiç de masum değiller

Türkiye'de giderek artan İran karşıtlığı, PKK'ya verdiği destek ve bölgesel politikaları nedeniyle daha fazla eleştiri alıyor. Öte yandan, Türk kamuoyu İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterirken, CHP lideri Özgür Özel'in İsrail yanlısı açıklamaları tartışma oluşturuyor. İsrail ile İran arasındaki olası bir çatışma durumunda, Türkiye'nin pozisyonunun ne olacağı ise uluslararası ilişkilerde merak konusu olmaya devam ediyor. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, işte tüm bunları köşesine taşıyarak dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Tayiz, “Türkiye ile İran'ın arası açılmak mı isteniyor?” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İran’la ilgili dikkat çeken "Türkiye" iddiası! Hiç de masum değiller

“İsrail-İran savaşında kafalar biraz karışık. Medyadaki tartışmalara, sosyal medya kampanyalarına bakıldığında bu rahatlıkla görülür. İran'a haksızlık yapıldığı ve İsrail ile aynı kefeye konulduğu iddia ediliyor. Türk kamuoyunda çok net bir İsrail karşıtlığı var. 7 Ekim Aksa operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İsrail'den yana açıklamalarda bulunup Hamas'ı terör örgütü ilan etmesine karşın; İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamlar sonrası Türk kamuyu, ezici bir çoğunlukla İsrail'i soykırımcı bir terör devleti olarak görmeye başladı.

#2
Foto - İran’la ilgili dikkat çeken "Türkiye" iddiası! Hiç de masum değiller

İran'a dönük algı ise biraz farklı. Bir tarafta eski Türkiye'den kalma, CHP'nin geliştirdiği geleneksel İran karşıtlığı algısı var; diğer yanda ise bölgesel rekabetten, dış politika anlaşmazlıklarından beslenen bir İran karşıtlığı. İran'ın son 10 yıldır Suriye'de, işgalden bu yana ise Irak'ta Türkiye karşıtı pozisyon alması, İran karşıtlığının artmasında önemli bir etken. Özellikle de terör örgütü PKK'yla dirsek teması Türkiye'deki İran karşıtlığının tavan yapmasındaki öncelikli sebeplerden biri.

#3
Foto - İran’la ilgili dikkat çeken "Türkiye" iddiası! Hiç de masum değiller

Kamuoyundaki İran karşıtlığını sadece İsrail propagandasının sonucu olarak görmek yanlış. PKK'ya destek veren ABD'ye karşı kamuoyunda nasıl tepki varsa, İran'a karşı da benzer nitelikte bir karşıtlık söz konusu. ABD ve İsrail'in Türkiye'yi bölme emellerine İran'ın çok uzak olduğunu kimse iddia edemez. Terör örgütü PKK'nın, İran destekli Haşdi Şabi'nin koordinasyonunda Irak ve Suriye'de hareket ettiği de sır değil. Ayrıca haritaya bakıldığında Kandil'in sırtını İran'a yasladığı da açıkça görülür. Yani Türkiye'deki İran karşıtlığını salt ABD-İsrail propagandasının ürünü olarak görmek ve temelsiz bulmak son derece hatalı. Buna karşın, devletler arasındaki ilişkilerin değişmesine bağlı olarak artan ya da azalan nitelikte bir karşıtlık algısından bahsedilebilir. Türkiye-İran ilişkileri derinleşir ve yakınlaşma artarsa karşıtlık da azalır; keza, kritik konjonktürde veya bir savaş halinde yeni ittifaklar kurulabilir. İsrail ile İran arasında olası bir savaşta da Türkiye'nin İran'la yakınlaşması şüphesiz kaçınılmazdır.

#4
Foto - İran’la ilgili dikkat çeken "Türkiye" iddiası! Hiç de masum değiller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Şam'daki İran elçilik binasına yönelik saldırısını "bardağı taşıran son damla" olarak görmesi ve Batı'nın ikiyüzlü yaklaşımını eleştirerek İran'a hak vermesi son derece önemli. İsrail'in bölgede işgalci, İran'ın ise kadim bir devlet olduğu gerçeği unutulmamalı. Bu gerçek tabii ki Türkiye'nin İran'ın peşine takılacağı anlamına gelmez. Savaş koşullarında ilişki ve ittifaklar normal koşullardan farklıdır. Rekabet, çekişme ve hatta bazı düşmanlıklar yerini yakınlaşmaya ve ittifaka bırakabilir. Bu uzun süreli ve stratejik bir ilişki olmaz, o ayrı. Sonuç olarak; ABD ve İsrail ile İran aynı kefeye konulup elbette eşitlenemez fakat bu, Türkiye karşıtlığı konusunda İran'ın masum olduğu anlamına gelmez. Bölgede yalnızlaşan İran'a el atacak ve destek olacak olan yine Türkiye'dir. İran'ın bu gerçeğin farkında olarak Türkiye ile ilişkilerini dostane bir seviyeye çıkarması gerekir ki, bunun İran için hiç de küçümsenmeyecek bir gereklilik olduğu muhakkaktır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler
Gündem

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmeyen Uğur Dündar yaşına başına bakmadan mide bulandıran ifadeler kulla..
Hepsiburada tavsiye ekonomisini büyütüyor Tavsiye’nin lideri, Link Gelir ile hanelere 1 Milyar TL kazandıracak
Ekonomi

Hepsiburada tavsiye ekonomisini büyütüyor Tavsiye’nin lideri, Link Gelir ile hanelere 1 Milyar TL kazandıracak

Hepsiburada müşterilerine kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunduğu “Link Gelir” programı ile Türkiye’de ..
Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok
Siyaset

Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok

"Demokrasi", "özgür düşünce" naraları atanlar, farklı sesleri susturmak için operasyona başladı. Emanetçi başkan Özgür Özel yönetimindeki CH..
O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu
Dünya

O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu

Bombay İslâmî Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Zakir Naik, 7 Ekim sonrası binlerce gayrimüslimin İslam’ı seçtiğini açıkladı...
Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı
Dünya

Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

Çin'in, 2019'da Pekin'de düzenlenen törende tanıttığı "gizemli" keşif uçağı WZ-8, dünya gündeme bomba gibi düşerken ülke basını uzmanları ta..
Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareketi bitti!
Dünya

Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareketi bitti!

Rusyalı milyarderlere yönelik yaptırımlar nedeniyle lüks yat piyasasının zor günler geçirdiği bildiriliyor. Son paylaşılan Rusya'ya rapor ri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23