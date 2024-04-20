2024-04-20 06:30:00 İran’la ilgili dikkat çeken “Türkiye” iddiası! Hiç de masum değiller
Türkiye'de giderek artan İran karşıtlığı, PKK'ya verdiği destek ve bölgesel politikaları nedeniyle daha fazla eleştiri alıyor. Öte yandan, Türk kamuoyu İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterirken, CHP lideri Özgür Özel'in İsrail yanlısı açıklamaları tartışma oluşturuyor. İsrail ile İran arasındaki olası bir çatışma durumunda, Türkiye'nin pozisyonunun ne olacağı ise uluslararası ilişkilerde merak konusu olmaya devam ediyor. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, işte tüm bunları köşesine taşıyarak dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Tayiz, “Türkiye ile İran'ın arası açılmak mı isteniyor?” başlıklı yazısında şunları kaydetti: