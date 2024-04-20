İran’la ilgili dikkat çeken “Türkiye” iddiası! Hiç de masum değiller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Şam'daki İran elçilik binasına yönelik saldırısını "bardağı taşıran son damla" olarak görmesi ve Batı'nın ikiyüzlü yaklaşımını eleştirerek İran'a hak vermesi son derece önemli. İsrail'in bölgede işgalci, İran'ın ise kadim bir devlet olduğu gerçeği unutulmamalı. Bu gerçek tabii ki Türkiye'nin İran'ın peşine takılacağı anlamına gelmez. Savaş koşullarında ilişki ve ittifaklar normal koşullardan farklıdır. Rekabet, çekişme ve hatta bazı düşmanlıklar yerini yakınlaşmaya ve ittifaka bırakabilir. Bu uzun süreli ve stratejik bir ilişki olmaz, o ayrı. Sonuç olarak; ABD ve İsrail ile İran aynı kefeye konulup elbette eşitlenemez fakat bu, Türkiye karşıtlığı konusunda İran'ın masum olduğu anlamına gelmez. Bölgede yalnızlaşan İran'a el atacak ve destek olacak olan yine Türkiye'dir. İran'ın bu gerçeğin farkında olarak Türkiye ile ilişkilerini dostane bir seviyeye çıkarması gerekir ki, bunun İran için hiç de küçümsenmeyecek bir gereklilik olduğu muhakkaktır.”