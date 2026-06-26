İran'dan sonunda derin bir oh dedirten Türkiye hamlesi geldi: Aylardır ötelenen kararı aldılar

Mehdiye Bagheri ise "Van'ı çok seviyoruz. Umarım her yıl gelebiliriz. İran'dan her yıl çok sayıda kişi Van'a geliyor. Van hem yakın hem de uygun bir destinasyon. Van'ı özledik. Okullar da tatil oldu. Bundan sonra daha fazla İranlının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.