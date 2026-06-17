Savaştan dolayı akaryakıtın da yükselmesi iç pazar turlarının da kaybettiğini belirten Değer şöyle devam etti; “Otellerimizin çoğu kapatma noktasında ve birçok otelimiz kapandı. Kapandı derken bu bunu bile isteye kapattılar. Çünkü Otellerimiz artık gerçekten zarar etmeye başladı. Otel yatırımları gerçekten büyük yatırımlardır. Bu yatırımları çevirmek eğer misafir gelmezse İran'dan turist alamazsak hiçbir şekilde döndürülebilecek bir çark değil. Bunun yanı sıra bir yerli bir turizm bahsediyoruz. Geçen yıllarda iç pazardan bahsediyorduk ama ne yazık ki ülkedeki ekonomik sorunlardan dolayı, özellikle savaş sebebiyle mazotun, benzinin, akaryakıtın yükselmesinden dolayı bu sefer iç pazar turları da iptal olmaya başladı. Örneğin İzmir'den buraya gelecek bir tur maliyeti iki katladı acenta firmaları. Bu sebeple iç pazarı da kaybetmiş olduk.” diye konuştu.