2024-08-04 10:22:36 İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!
İran'da son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı.
İran'da son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.
Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde çeşitli rahatsızlıklar yaşanabiliyor.
Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23