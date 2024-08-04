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Dünya
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İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!

2024-08-04 10:22:36
İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!

İran'da son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı.

#1
Foto - İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

#2
Foto - İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!

Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.

#3
Foto - İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!

Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

#4
Foto - İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!

Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde çeşitli rahatsızlıklar yaşanabiliyor.

#5
Foto - İran’da 1362 kişi hastanelik oldu!

Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.

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