İran sınırında belirdi! Dünya bu uçağı konuşuyor

Gündemdeki iddialara dair son açıklama Rus haber ajansı TASS’a konuşan İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celili’den geldi. Celili söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunları “psikolojik savaş” olarak nitelendirdi ve Hamaney’in Rusya’ya hiçbir zaman tedavi için gelmediğini söyledi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da TASS’a yaptığı açıklamada Rusya’nın bu tür haberler hakkında yorum yapmadığını belirtti.