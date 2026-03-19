İran sınırında belirdi! Dünya bu uçağı konuşuyor
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran sınırında ortaya çıkan uçak tüm dengeleri resmen sarstı.
Defenceturk'te yer alan haberegöre, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in tedavisi için Moskova’ya tahliye edildiği iddia edilen gün, Rusya’ya ait bir uçağın İran sınırı yakınlarında uçuş yaptığı görüntülendi.
Açık kaynak uçuş takip verilerine göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait Ilyushin Il-76TD tipi nakliye uçağı, İran sınırına yaklaşık 40 km uzaklıktaki Azerbaycan’ın Lenkeran şehrinden Moskova’ya uçuş gerçekleştirdi.
Novaya Gazeta tarafından yapılan habere göre uçağın Moskova’dan Lenkeran’a uçuşu sırasında, başkentteki İHA karşı tedbirlerinden kaynaklanmış olabilecek bazı küçük anormallikler dışında normal bir uçuş rotası izlediği gözlemlendi.
Uçuşun, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in tıbbi tedavi için Moskova’ya tahliye edildiği iddia edilen günle örtüşmesi dikkat çekti. Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesi tarafından 15 Mart Pazar günü üst düzey bir kaynağa atıfta bulunarak yapılan haberde Hamaney’in 28 Şubat’ta düzenlenen bir hava saldırısında yaralandığı ve bacağından ameliyat edilmek üzere 12 Mart Perşembe günü Rus askeri nakliye uçağıyla Moskova’ya götürüldüğü öne sürülmüştü.
Bu noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Mücteba Hamaney’in Rusya’da tedavi edilmesini bizzat önerdiği ve İranlı yetkililerin Rusya’nın bu önerisini kabul ettiği iddia edilmişti.
Azerbaycan devlet haber ajansı AZERTAC’ın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait insani yardım malzemesi taşıyan Ilyushin Il-76TD nakliye uçağı, 12 Mart 2026’da 13 ton ilaç ve tıbbi malzeme taşıyarak Lenkeran Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Bu bağlamda insani yardım malzemelerinin Astara sınır kapısından İran’a gönderilmek üzere sevk edildiği aktarıldı. Aynı uçağın daha önce 3 Mart’ta da Lenkeran’a sefer gerçekleştirerek İran’da mahsur kalan Rus vatandaşlarını tahliye ettiği bilinmektedir.
Gündemdeki iddialara dair son açıklama Rus haber ajansı TASS’a konuşan İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celili’den geldi. Celili söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunları “psikolojik savaş” olarak nitelendirdi ve Hamaney’in Rusya’ya hiçbir zaman tedavi için gelmediğini söyledi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da TASS’a yaptığı açıklamada Rusya’nın bu tür haberler hakkında yorum yapmadığını belirtti.
