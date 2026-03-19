  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran sınırında belirdi! Dünya bu uçağı konuşuyor Eski iPhone sahipleri kabusu yaşıyor! 'Türkiye bizim dostumuz' diyen ülkeden beklenmedik karar! Yunanistan'ın savaş gemisi ve denizaltı üretmesine yardım edecekler Mutfağın kahramanı! Meğer bu kadar doğal dopingmiş: Sadece bir tane yiyenin vücudu bayram ediyor 27 ülkeden Türkiye'ye SEPA teklifi: Gelin katılın 'Yenilmez' denilen F-35'e İran öyle bir şey yaptı ki: Bu tarihte ilk kez oluyor Kuveyt hava sahasında hareketli dakikalar: 18 İHA tespit edildi! Osmanlı'dan günümüze! Şam’da bayram kokusu Türkiye’den geliyor Ateş çemberinde diplomasi trafiği! Yaşar Güler: Savaşın yayılmaması için Türkiye yoğun çaba sarf ediyor!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
İran sınırında belirdi! Dünya bu uçağı konuşuyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran sınırında ortaya çıkan uçak tüm dengeleri resmen sarstı.

Defenceturk'te yer alan haberegöre, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in tedavisi için Moskova’ya tahliye edildiği iddia edilen gün, Rusya’ya ait bir uçağın İran sınırı yakınlarında uçuş yaptığı görüntülendi.

Açık kaynak uçuş takip verilerine göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait Ilyushin Il-76TD tipi nakliye uçağı, İran sınırına yaklaşık 40 km uzaklıktaki Azerbaycan’ın Lenkeran şehrinden Moskova’ya uçuş gerçekleştirdi.

Novaya Gazeta tarafından yapılan habere göre uçağın Moskova’dan Lenkeran’a uçuşu sırasında, başkentteki İHA karşı tedbirlerinden kaynaklanmış olabilecek bazı küçük anormallikler dışında normal bir uçuş rotası izlediği gözlemlendi.

Uçuşun, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in tıbbi tedavi için Moskova’ya tahliye edildiği iddia edilen günle örtüşmesi dikkat çekti. Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesi tarafından 15 Mart Pazar günü üst düzey bir kaynağa atıfta bulunarak yapılan haberde Hamaney’in 28 Şubat’ta düzenlenen bir hava saldırısında yaralandığı ve bacağından ameliyat edilmek üzere 12 Mart Perşembe günü Rus askeri nakliye uçağıyla Moskova’ya götürüldüğü öne sürülmüştü.

Bu noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Mücteba Hamaney’in Rusya’da tedavi edilmesini bizzat önerdiği ve İranlı yetkililerin Rusya’nın bu önerisini kabul ettiği iddia edilmişti.

Azerbaycan devlet haber ajansı AZERTAC’ın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait insani yardım malzemesi taşıyan Ilyushin Il-76TD nakliye uçağı, 12 Mart 2026’da 13 ton ilaç ve tıbbi malzeme taşıyarak Lenkeran Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Bu bağlamda insani yardım malzemelerinin Astara sınır kapısından İran’a gönderilmek üzere sevk edildiği aktarıldı. Aynı uçağın daha önce 3 Mart’ta da Lenkeran’a sefer gerçekleştirerek İran’da mahsur kalan Rus vatandaşlarını tahliye ettiği bilinmektedir.

Gündemdeki iddialara dair son açıklama Rus haber ajansı TASS’a konuşan İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celili’den geldi. Celili söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunları “psikolojik savaş” olarak nitelendirdi ve Hamaney’in Rusya’ya hiçbir zaman tedavi için gelmediğini söyledi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da TASS’a yaptığı açıklamada Rusya’nın bu tür haberler hakkında yorum yapmadığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vicdanları yaralayan skandal! Kelepçe vurulan öğretmen hakkındaki gerçek gün yüzüne çıktı
Gündem

Vicdanları yaralayan skandal! Kelepçe vurulan öğretmen hakkındaki gerçek gün yüzüne çıktı

Manisa’da görev yapan felsefe öğretmeni R.A., ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bir kararla cezaevine gönderildi. Kelepçe vurulan öğretm..
Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!
Gündem

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi baştan aşağı yenilendi. Aralarında Cez..
Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu ülkeden flaş açıklama
Dünya

Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu ülkeden flaş açıklama

Türkiye dostu Pakistan, füze kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiğine yönelik iddiayı reddetti.

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!
Gündem

Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ortaya attığı asılsız iddialar ve mal varlığı üzerinde..
Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi!
Gündem

Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nükleer bir İran bahanesiyle Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren emperyalist emellerini bu kez aile mahremiyeti ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23