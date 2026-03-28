İran savaşını bahane ettiler! Oyunbozanlık yapıp Türkiye'ye verdikleri sözü tutmamaya başladılar

Tükiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonunun raporunu tamamlaması ile birlikte mart sonu veya nisan başında sürece ilişkin çerçeve yasanın çıkarılması planlanıyordu. Ancak İran’daki savaş, Kuzey Irak’taki PKK’nın silah bırakma sürecini olumsuz etkiledi. Bu sebeple de Meclis’te atılacak siyasi adımların takviminde de sarkma yaşanıyor. AK Parti kaynakları, “Savaş sebebiyle silah bırakma konusunda yavaşlama olunca, hukuki süreçle ilgili takvim sarkacak gibi görünüyor. Şu anda hedefimiz Meclis temmuzda tatile girmeden bu kanunları çıkarmak” dedi.