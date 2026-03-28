İran savaşını bahane ettiler! Oyunbozanlık yapıp Türkiye'ye verdikleri sözü tutmamaya başladılar

Güvenlik bürokrasinin bazı AK Parti kurmayları ile yaptığı değerlendirmelerde “Suriye’de işler Türkiye’nin istediği şekilde ilerliyor. Entegrasyon süreci olumlu.Teyit ve tespit dediğimiz eşik Suriye’de sağlanmış görünüyor. Türkiye içinde de bu örgütle ilgili ilkesel eşik aşıldı” bilgisi verildi. Irak cephesinde ise PKK’nın silah bırakması konusunda bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları “Hakurk, Gabar ve Kandil’in çoktan boşaltılması gerekiyordu. Ancak İran’da yaşananlar sebebiyle silah bırakma süreci durma noktasına geldi. Örgüt şu anda İran bir çıkış limanı olabilir mi ona bakıyor. İran’ı bir fırsat olarak görüyor” diye konuştu.