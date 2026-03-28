İran savaşını bahane ettiler! Oyunbozanlık yapıp Türkiye'ye verdikleri sözü tutmamaya başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye için hayati bir durum olan süreçle ilgili yavaşlama başladı. Gelişme AK Parti kaynakları tarafından doğrulandı.

Tükiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonunun raporunu tamamlaması ile birlikte mart sonu veya nisan başında sürece ilişkin çerçeve yasanın çıkarılması planlanıyordu. Ancak İran’daki savaş, Kuzey Irak’taki PKK’nın silah bırakma sürecini olumsuz etkiledi. Bu sebeple de Meclis’te atılacak siyasi adımların takviminde de sarkma yaşanıyor. AK Parti kaynakları, “Savaş sebebiyle silah bırakma konusunda yavaşlama olunca, hukuki süreçle ilgili takvim sarkacak gibi görünüyor. Şu anda hedefimiz Meclis temmuzda tatile girmeden bu kanunları çıkarmak” dedi.

TBMM’de yapılacak çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bir sunum yapıldığı belirtildi. Erdoğan, ‘Başladığımız işi bitireceğiz’ diyerek, kurmaylarına gerekli çalışmalara başlanması talimatı verdi.

Güvenlik bürokrasinin bazı AK Parti kurmayları ile yaptığı değerlendirmelerde “Suriye’de işler Türkiye’nin istediği şekilde ilerliyor. Entegrasyon süreci olumlu.Teyit ve tespit dediğimiz eşik Suriye’de sağlanmış görünüyor. Türkiye içinde de bu örgütle ilgili ilkesel eşik aşıldı” bilgisi verildi. Irak cephesinde ise PKK’nın silah bırakması konusunda bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları “Hakurk, Gabar ve Kandil’in çoktan boşaltılması gerekiyordu. Ancak İran’da yaşananlar sebebiyle silah bırakma süreci durma noktasına geldi. Örgüt şu anda İran bir çıkış limanı olabilir mi ona bakıyor. İran’ı bir fırsat olarak görüyor” diye konuştu.

AK Parti kurmayları, hem Meclis’in raporunda hem de kendi raporlarında, silah bırakma sürecinin teyit ve tespitini ‘ilkesel eşik’ olarak değerlendirdiklerini hatırlatarak, “Kanun çıkarmak mesele değil. Mesele uygulama. Yasa çıkarıp beklersek yine patinaj yapacağız. Sahayı temizlemek gerekiyor. Aksi hâlde anlamı yok. Toplumda güvensizliğe yol açmamak lazım” görüşü dile getirildi.

Öte yandan hukuki düzenlemeler için AK Parti’de bir komisyon kurulacak. Edinilen bilgilere göre Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün başkanlığında oluşturulacak komisyonda, hukukçu milletvekilleri ile birlikte taslak hazırlanacak. Meclis’te grubu bulunan diğer partilerle de görüşülecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise partiler arasında tıkanma olursa ‘kolaylaştırıcı rol’ üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Cevdet Yılmaz’a kanuni süreçler konusunda daha etkin rol üstlenmesi talimatını verdi.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!
Siyaset

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkınd..
Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!
Gündem

Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisine yön veren en kritik isimlerden biri olan BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink ve Dü..
Türkiye’de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi
Ekonomi

Türkiye’de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu...
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!
Gündem

Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!

Coğrafyasını kana bulayan şer ittifakına karşı İran'dan sarsıcı bir hamle geldi. "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında havalanan füzeler ve ..
Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı
Dünya

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

Ülkedeki Müslüman topluluklar ve diğer gruplar, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu soykırımı, işlemiş olduğu insan hakları ihlallerini eleştir..
