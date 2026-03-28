EYT sonrası flaş gelişme! Kademeli emeklilik için yeşil ışık yandı: İşte masadaki tarih

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, EYT dalgasının ardından sosyal güvenlik sisteminde taşların yerine oturmasıyla birlikte "kademeli emeklilik" için şartların oluşmaya başladığını müjdeledi. İstihdamın artması ve kayıt dışılığın azalmasıyla sistemin mali dengesinin iyileşeceğini belirten Erdursun, önümüzdeki süreçte bekleyenlerin taleplerine yönelik "yeşil ışığın" yanabileceğini ifade etti. Emeklilik başvurularındaki düşüşün, yeni düzenlemeler için devlete gerekli finansal alanı yaratacağı öngörülüyor.

İktidar 2023 yılı seçimlerinden önce emeklilere müjde olarak EYT düzenlemesini duyurmuştu. SGK verilerine göre; EYT ile birlikte bir yıl içinde 2 milyonu aşkın kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Bunun yansımasına dair SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında EYT’nin bir dönüm noktası olduğuna belirterek, bugün gelinen noktada asıl konuşulması gereken meseleleri yazdı.

EYT ile “herkes emekli oldu” algısının yanlış olduğuna parmak basan Erdursun, sistemde hâlâ önemli bir kesimin emeklilik beklediğini belirtti. Özellikle prim gün sayısını tamamlayamayan EYT’lilerin, önümüzdeki yıllarda emeklilik başvurularının tamamen bitmeyeceğini, aksine daha düşük tempoda devam edeceğini söyleyen Erdursun, emeklilik bekleyenler için iki yol olduğunu kaydetti. Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

“Ya ilk işe giriş tarihine göre değişen 5000 ile 5975 gün arasındaki prim şartını tamamlayacak­lar ya da kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 3600 gün üzerinden emekliliği bekleye­cekler. Bu da önümüzdeki birkaç yıl boyun­ca 'gecikmeli emeklilik dalgasının' süreceği anlamına geliyor.”

2023’te yaşanan olağanüstü artışın ardından emeklilik başvurularında hızlı bir düşüş sürecine girilmesinin kaçınılmaz göründüğünün altını çizen Erdursun, “İlk etapta yüz binler seviyesinde devam eden başvuruların, birkaç yıl içinde çok daha aşağı seviyelere gerilemesi muhte­mel. Hatta bazı projeksiyonlara göre bu sa­yıların 200 binlerden 50 binlere, oradan da 10 binler seviyesine kadar düşmesi şaşırtıcı olmayacaktır” dedi.

Talebin azalmasının sosyal güvenlik sistemi açısın­dan oldukça kritik bir fırsat olduğunu belirten Erdursun, emeklilik başvurularının azalma­sı, çalışan sayısının artmasıyla sistemin en önemli göstergesi olan aktif/pa­sif dengesinin hızla iyileşeceğine işaret etti. Erdursun, son olarak istihdam artışının devam etmesi ve kayıt dışılığın azalması halinde "kademeli emeklilik" me­selesinin yeniden önem kazanacağını belirtti. Sistemin mali olarak rahatlaması halinde bu taleplerin karşı­lık bulma ihtimalinin her geçen gün artabileceğini yazan Erdursun şu ifadeleri kullandı:

“EYT ile birlikte yaşanan bü­yük emeklilik dalgası geride kalırken, Tür­kiye şimdi daha sessiz ama belki de daha be­lirleyici bir döneme giriyor. Başvurular aza­lacak, sistem rahatlayacak ve bu rahatlama yeni tartışmaları beraberinde getirecek. Kademeli emeklilik bekleyenler açısından ise tablo tamamen kapalı değil. Aksine, siste­min dengeleri iyileştikçe bu kesim için “yeşil ışığın” yavaş yavaş yanmaya başladığını söy­lemek mümkün görünüyor.”

