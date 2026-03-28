EYT sonrası flaş gelişme! Kademeli emeklilik için yeşil ışık yandı: İşte masadaki tarih

“EYT ile birlikte yaşanan bü­yük emeklilik dalgası geride kalırken, Tür­kiye şimdi daha sessiz ama belki de daha be­lirleyici bir döneme giriyor. Başvurular aza­lacak, sistem rahatlayacak ve bu rahatlama yeni tartışmaları beraberinde getirecek. Kademeli emeklilik bekleyenler açısından ise tablo tamamen kapalı değil. Aksine, siste­min dengeleri iyileştikçe bu kesim için “yeşil ışığın” yavaş yavaş yanmaya başladığını söy­lemek mümkün görünüyor.”