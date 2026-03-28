EYT sonrası flaş gelişme! Kademeli emeklilik için yeşil ışık yandı: İşte masadaki tarih
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, EYT dalgasının ardından sosyal güvenlik sisteminde taşların yerine oturmasıyla birlikte "kademeli emeklilik" için şartların oluşmaya başladığını müjdeledi. İstihdamın artması ve kayıt dışılığın azalmasıyla sistemin mali dengesinin iyileşeceğini belirten Erdursun, önümüzdeki süreçte bekleyenlerin taleplerine yönelik "yeşil ışığın" yanabileceğini ifade etti. Emeklilik başvurularındaki düşüşün, yeni düzenlemeler için devlete gerekli finansal alanı yaratacağı öngörülüyor.