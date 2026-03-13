İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin
Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını KKTC'ye konuşlandırması ABD Temsilciler Meclisi'nde Yunan ve Rum yanlısı üyeleri rahatsız etti.
Batılı devletlerin İran savaşını bahane ederek Kıbrıs'a asker ve silah yığmasına karşı Türkiye F-16 ve hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırdı. Türkiye'nin meşru hamlesi Amerikan üyelerin skandal çıkışlar yapmasına neden oldu.
Nevada Milletvekili Dina Titus, Türkiye'nin KKTC hamlesini hedef alarak tepki toplayan açıklamalarda bulundu. Titus, Türkiye'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu öne sürerek Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının satışını onaylamaması veya Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Yaptırımlar Yasası (CAATSA) kapsamında öngörülen yaptırımları kaldırmaması gerektiğini söyledi.
Florida Temsilcisi Gus Bilirakis ise uçakların konuşlandırılmasını "Kıbrıs'ın egemenliğinin açık bir ihlali" ve "bölgedeki gerilimleri ve istikrarsızlığı daha da tırmandıracak pervasız bir adım" diyerek küstah söylemlerde bulundu.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Demokrat azınlık lideri Gregory Meeks, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakları bölgeden çekmesi gerektiğini savunarak diğer iki Yunan ve Rum yanlısı üyelerle aynı görüşte birleşti.
