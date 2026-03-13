  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin
Haber Merkezi

İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin

Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını KKTC'ye konuşlandırması ABD Temsilciler Meclisi'nde Yunan ve Rum yanlısı üyeleri rahatsız etti.

#1
Foto - İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin

Batılı devletlerin İran savaşını bahane ederek Kıbrıs'a asker ve silah yığmasına karşı Türkiye F-16 ve hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırdı. Türkiye'nin meşru hamlesi Amerikan üyelerin skandal çıkışlar yapmasına neden oldu.

#2
Foto - İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin

Nevada Milletvekili Dina Titus, Türkiye'nin KKTC hamlesini hedef alarak tepki toplayan açıklamalarda bulundu. Titus, Türkiye'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu öne sürerek Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının satışını onaylamaması veya Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Yaptırımlar Yasası (CAATSA) kapsamında öngörülen yaptırımları kaldırmaması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin

Florida Temsilcisi Gus Bilirakis ise uçakların konuşlandırılmasını "Kıbrıs'ın egemenliğinin açık bir ihlali" ve "bölgedeki gerilimleri ve istikrarsızlığı daha da tırmandıracak pervasız bir adım" diyerek küstah söylemlerde bulundu.

#4
Foto - İran savaşı sürerken Türkiye'ye blokaj talebi: Savaş uçaklarını vermeyin

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Demokrat azınlık lideri Gregory Meeks, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakları bölgeden çekmesi gerektiğini savunarak diğer iki Yunan ve Rum yanlısı üyelerle aynı görüşte birleşti.

