Araç sahiplerine müjde! Süre 20 dakikaya düşüyor

"Türkiye’deki araç muayene programı aslında dünyadaki en büyük programlardan biri. Her yıl yaklaşık 13,5 milyon muayene yapılıyor ve muayene tekrarları ile 16 milyona ulaşıyor. Dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasına Türkiye de giriyor. Bu ölçeğe uygun, sürdürülebilir ve güçlü bir sistem kurmak istiyoruz" diyen Geilen, hizmete en az 249 sabit istasyonla başlamayı planladıklarını açıkladı. Bu istasyonlarda toplam 772 muayene hattının yer alacağını belirten Geilen şartnamede 75 adet olmasına rağmen 100 adet mobil istasyonun devreye alınacağını ve Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda, ihtiyaca paralel olarak bu sayının 250 mobil istasyona kadar ulaşabileceğini söyledi. Böylece toplam hat sayısının minimum 850’ye ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, mobil istasyon modelinin hizmetin ülke genelinde daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.