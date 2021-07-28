İran askerlerinden skandal! Türkiye sınırına bıraktılar

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistanlılardan Gülap Cemili, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini, yakalandıkları İran askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi. İran askerlerinin kendilerine işkence yaptığını öne süren Cemili, "Bazı arkadaşlarımızı öldürdüler. Bazılarımızın kıyafetlerini, paralarını aldıktan sonra Türkiye sınırına attılar." iddiasında bulundu. Cemili, "Türkiye'ye geçtikten sonra insan kaçakçılarının eline düştük, bizlerden bin dolar aldılar. Bazı noktaları yürüyerek geçtik, bazen de araçla ilerledik. İnsan kaçakçıları bizlere telefonlarımızda bulunan 'WhatsApp' uygulaması ile konum atıyorlar. Konuma göre yönümüzü buluyoruz. Telefonlarda bulunan 'imo' uygulaması üzerinde de sesli mesajla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.