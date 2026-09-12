Irak'tan Suudi Arabistan'a saldırı! Sert tepki gösterdiler
Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik, yaralanmalara ve maddi hasara yol açan saldırılar bölge ülkelerinin tepkisini çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik, yaralanmalara ve maddi hasara yol açan saldırılar bölge ülkelerinin tepkisini çekti.
Suudi Arabistan’ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı boru hattının hedef alınmasının ardından Katar, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) saldırıları kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Irak’tan gönderilen insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise 10 Eylül’de bir dizi saldırıya uğrayan hattın tedbir amacıyla kapatıldığını duyurdu. Saldırılarda bazı kişilerin yaralandığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Açıklamada, sivil ve ekonomik tesislerin hedef alınmasının, uluslararası hukukun açık ihlali ve bölgenin güvenlik ve istikrarını baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan'ın, Irak hükümetinin, ülke topraklarını komşu ülkelere saldırılarda kullanılmaması için sarf ettiği çabaları destekleyen sorumlu yaklaşımının takdir edildiği kaydedildi.
Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, egemenliğini, güvenliğini ve tesislerini korumak için alacağı her türlü tedbiri destekleyeceği dile getirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu saldırıların, Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal, güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit olduğu bildirildi.
Açıklamada, Ürdün'ün, Suudi Arabistan'ın, vatandaşlarının güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı tedbirleri destekleyeceği aktarıldı. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı açıklamada, maddi hasara ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.
Budeyvi, söz konusu saldırının Suudi Arabistan'ın güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve altyapısına yönelik kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Irak hükümetinin, ülke topraklarının bu tür saldırılarda kullanılmasının önüne geçmek için daha fazla çaba göstermesinin önemine değinen Budeyvi, böylece bölgenin güvenliğinin ve istikrarının korunacağını ve tansiyonun daha fazla yükselmesinin önüne geçileceğini belirtti.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Doğu-Batı boru hattının 10 Eylül'de uğradığı bir dizi saldırı sonucu tedbir amaçlı kapatıldığını duyurmuştu.
Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu saldırıların Irak'tan atılan İHA'larla düzenlendiğini açıklamıştı. Saldırılarda bazı kişiler yaralanmış ve hasar meydana gelmişti.
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