Irak'tan Suudi Arabistan'a saldırı! Sert tepki gösterdiler

Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, egemenliğini, güvenliğini ve tesislerini korumak için alacağı her türlü tedbiri destekleyeceği dile getirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu saldırıların, Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal, güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit olduğu bildirildi.