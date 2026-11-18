"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum. Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a 'Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın' diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada."