Güllü dosyasında geçen ‘erkek sesi’ merak ediliyordu! Abla Kader Tut kime ait olduğunu açıkladı
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin ortaya atılan yeni iddialar gündemden düşmüyor. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının dosyaya sunduğu ses analiz raporları teknik inceleme yapılması için TÜBİTAK’a gönderilmişti. Ses kayıtlarında “erkek sesi” olduğu öne sürülürken, Güllü’nün ablası Kader Tut, o erkek sesinin Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu iddia etti.