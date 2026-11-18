YUNANİSTAN'IN HUKUKSUZ "FIR VE İHLAL" MASALI: Uluslararası hukuka ve 1923 Lozan Barış Antlaşması'na göre bir ülkenin karasuları genişliği ile hava sahası genişliği birebir örtüşmek zorunda. Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’deki karasuları 6 deniz mili iken, Atina yönetimi dünyada eşi benzeri olmayan tek taraflı bir uygulamayla hava sahasının 10 mile kadar uzandığını iddia etmeye devam ediyor. Ankara, 1944 Chicago Sözleşmesi’nin devletlerin kara ülkesi ve karasuları üzerindeki hava sahasında egemenliğini düzenleyen maddelerine dayanarak, Ege’de 6 deniz mili karasuyuna sahip Yunanistan’ın ulusal hava sahasının da 6 deniz miliyle sınırlı olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle Atina’nın 6 ile 10 mil arasındaki uluslararası hava sahasında gerçekleşen Türk askeri uçuşlarını "ihlal" olarak kayda geçirmesi hukuken tamamen geçersiz sayılıyor. Ayrıca, sivil havacılık koordinasyonu için haritalandırılmış bir sorumluluk alanı olan Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), hiçbir devletin egemenlik sahası veya ulusal hava sahası teşkil etmiyor. 1944 Chicago Anlaşması gereği askeri uçaklar, ulusal hava sahasına girmedikleri müddetçe uçuş planı sunma zorunluluğu taşımazken, Yunanistan'ın askeri uçuşlar üzerinden "FIR ihlali" üretmesi tamamen siyasi bir manipülasyon olarak öne çıkmaya devam ediyor.