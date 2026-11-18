“KARŞILIĞIMIZ COĞRAFİ SINIR TANIMAYACAK” İran'a daha önce saldıran tarafın ciddi bir hesap hatası yaptığını belirten Hatemi, yeni bir saldırı durumunda çok daha ağır bir karşılık verileceğini açıkladı. Üst düzey askeri komutanlara iletilen talimatlar doğrultusunda gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Hatemi, şu uyarıda bulundu: “Karşı taraf yeniden harekete geçerse hem kendisine hem de destekçilerine daha sert ve daha ağır bir karşılık vereceğiz. Bu karşılık coğrafi sınırlarla kısıtlanmayacak.”