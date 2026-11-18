İran'dan ABD'ye gözdağı! “Karşılığımız coğrafi sınır tanımayacak”
İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin bölgeye yeni bir uçak gemisi göndermesinin ardından askeri hazırlıkların artırıldığını açıkladı. Karşı tarafın bütün hareketlerini yakından takip ettiklerini belirten Hatemi, yeni bir saldırı durumunda verilecek karşılığın yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Orta Doğu'da askeri hareketlilik devam ederken İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bölgeye yeni bir uçak gemisinin gönderilmesi üzerine İran Silahlı Kuvvetlerinin hazırlık seviyesini yükselttiğini bildirdi. İran halkının İslam Devrimi'nden bu yana karşılaştığı saldırılara kararlılıkla direndiğini belirten Hatemi, ülkesinin daha önceki saldırıları da sonuçsuz bıraktığını söyledi.