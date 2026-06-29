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Ekonomi
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Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

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AA Giriş Tarihi:

Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Yapay zekâ odaklı dönüşüm ve maliyet azaltma programları kapsamında, uluslararası şirketlerin küresel ölçekte iş gücünü azaltma eğilimi sürüyor.

#1
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Dünya genelinde teknoloji, otomotiv, finans ve hızlı tüketim sektörlerinde yaşanan kitlesel işten çıkarma dalgasına tütün sektörü de eklendi.

#2
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Yapay zekaya dayalı operasyonel dönüşüm, tedarik zinciri yapılandırmaları ve makroekonomik baskılar nedeniyle küresel şirketler iş gücü piyasasında küçülmeye gidiyor.

#3
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Dünyanın önde gelen tütün şirketlerinden British American Tobacco (BAT), yapay zeka odaklı dönüşüm, operasyonları sadeleştirme ve maliyetleri düşürme programı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 20 azaltacağını duyurdu.

#4
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Şirketten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma süreci doğrultusunda 5 bin 500 istihdamın tamamen sonlandırılacağı, 3 bin 500 pozisyonun ise stratejik ortaklara devredilerek dış kaynak kullanımına geçileceği kaydedildi.

#5
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Açıklamada, toplamda 9 bin çalışanı etkileyecek olan bu kararın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

#6
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Söz konusu kararların büyük bir kısmının çalışanlara bildirildiği, kalan istişare süreçlerinin ise yerel yasal mevzuatlara uygun olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yapılan kesintilerin ABD'deki operasyonları kapsamadığı, karardan ABD dışındaki tüm küresel iş gücünün etkileneceği vurgulandı.

#7
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Küresel çapta yaklaşık 47 bin kişiye istihdam sağlayan tütün şirketi, söz konusu tasarruf programı sayesinde 2028'e kadar ise yıllık bazda 600 milyon sterlin ek tasarruf sağlamayı hedefliyor.

#8
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Tütün sektörü, geleneksel sigaralara olan talebin dünya genelinde hızla düşmesiyle büyük bir pazar daralması yaşıyor. Bu durum, BAT ve rakiplerini "dumansız" alternatif ürünlere yönelmeye ve iş modellerini kökten değiştirmeye zorluyor.

#9
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Tadeu Marroco, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu değişiklikler birçok çalışma arkadaşımızı doğrudan etkiliyor. Şirketimizi geleceğe hazırlarken bu geçiş sürecinde çalışanlarımıza her türlü desteği özen ve saygıyla sunmaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Dünya genelindeki istihdam daralması devam ediyor! İşte nedenleri

Bu arada, haberin ardından, BAT'ın Londra Borsası'nda işlem gören hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1,3 değer kaybetti.

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