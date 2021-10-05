2021-10-05 11:39:45 iPhone SE 3 telefon özellikleri neler? Apple ucuz telefon fiyatı
Apple'ın geçtiğimiz günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri Türkiye’de satışa çıkmaya hazırlanırken, Apple’ın bir akıllı telefon modeli iPhone SE 3 de piyasaya sızdı. iPhone SE 3 akıllı telefon almak isteyen vatandaşlar iPhone SE 3 telefon özelliklerini, iPhone SE 3 telefon fiyatını merak eder oldu. Peki iPhone SE 3 telefon fiyatı belli oldu mu? iPhone SE 3 telefon özellikleri neler? iPhone SE 3 telefon ne zaman piyasaya çıkacak? İşte detaylar.