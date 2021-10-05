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Teknoloji-Bilişim
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iPhone SE 3 telefon özellikleri neler? Apple ucuz telefon fiyatı

2021-10-05 11:39:45
iPhone SE 3 telefon özellikleri neler? Apple ucuz telefon fiyatı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri Türkiye’de satışa çıkmaya hazırlanırken, Apple’ın bir akıllı telefon modeli iPhone SE 3 de piyasaya sızdı. iPhone SE 3 akıllı telefon almak isteyen vatandaşlar iPhone SE 3 telefon özelliklerini, iPhone SE 3 telefon fiyatını merak eder oldu. Peki iPhone SE 3 telefon fiyatı belli oldu mu? iPhone SE 3 telefon özellikleri neler? iPhone SE 3 telefon ne zaman piyasaya çıkacak? İşte detaylar.

#1
Foto - Apple'ın geçtiğimiz günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, Türkiye'de ön satışa çıkıyor. MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, Türkiye'de ön satışa çıkıyor. MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor.

#2
Foto - Apple iPhone 13’ün ardından şimdi de iPhone SE 3 akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. NTV’nin haberine göre, Teknoloji devi Apple'ın her yıl piyasaya sürdüğü iPhone telefonların dünya genelinde milyonlarca alıcısı bulunuyor. Ancak iPhone telefonlar her bütçeye uygun değil. Apple Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPHone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk olarak iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı. Yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar ise gelmeye başladı.

Apple iPhone 13’ün ardından şimdi de iPhone SE 3 akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. NTV’nin haberine göre, Teknoloji devi Apple'ın her yıl piyasaya sürdüğü iPhone telefonların dünya genelinde milyonlarca alıcısı bulunuyor. Ancak iPhone telefonlar her bütçeye uygun değil. Apple Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPHone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk olarak iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı. Yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar ise gelmeye başladı.

#3
Foto - iPhone SE 3 telefon görüntüsü! Twitter'da yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğraflar paylaştı. Yeni görüntülere göre iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyodan pek bir farkı yok. Sızıntıyı yapan Majin Bu da telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak tanımladı. Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak.

iPhone SE 3 telefon görüntüsü! Twitter'da yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğraflar paylaştı. Yeni görüntülere göre iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyodan pek bir farkı yok. Sızıntıyı yapan Majin Bu da telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak tanımladı. Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak.

#4
Foto - Ucuz iPhone SE 3 telefon ne zaman satışa çıkacak? Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor. Ekran konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Kimine göre Apple yeni iPhone SE 3'te IPS LCD ekran kullanacak, kimine göre ise OLED. Ekran boyutu için de 5.5 inç ve 6.1 inç arasında değişen sızıntılar mevcut. 5G destekli olması beklenen telefonda iPhone 12'deki A14 biyonik çipsetinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Ucuz iPhone SE 3 telefon ne zaman satışa çıkacak? Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor. Ekran konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Kimine göre Apple yeni iPhone SE 3'te IPS LCD ekran kullanacak, kimine göre ise OLED. Ekran boyutu için de 5.5 inç ve 6.1 inç arasında değişen sızıntılar mevcut. 5G destekli olması beklenen telefonda iPhone 12'deki A14 biyonik çipsetinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - iPhone 13 model fiyatları Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıktı. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip. 13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi. Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor. iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı. F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.

iPhone 13 model fiyatları Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıktı. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip. 13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi. Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor. iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı. F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.

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