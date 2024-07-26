iPhone 16 serisi neler sunacak? İşte beklenen yenilikler

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin 8GB RAM ile geleceği söyleniyor. Hatırlatma olarak, iPhone 15 ve 15 Plus’ta 6GB RAM mevcut. Bu artışın nedenlerinden biri; yapay zeka özelliklerini bir araya toplayan Apple Intelligence. Apple'ın yeni nesil A18 Pro çipi, TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Söylentilere göre, dört iPhone 16 modeli de A18 çiple donatılacak ancak Apple, standart modellerle Pro modeller arasında bir ayrım yapabilir. Apple Intelligence, yapay zeka özelliklerinin cihazda çalışması için yüksek güçlü bir çip gerektiriyor. Bu nedenle dört ‌iPhone 16‌ modelinin de aynı A18 çipine sahip olması mantıklı. Şu anda yalnızca ‌iPhone 15 Pro‌ ve Pro Max Apple Intelligence ile uyumlu. Apple Intelligence ücretsiz olarak ilk İngilizce dilinde kullanıma sunulacak ancak Apple, net bir tarih vermedi. Yeni nesil A18 çipleri önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş neural engine içerecek. Yeri gelmişken, Apple’ın bağlamsal farkındalık, anlamsal dizinleme, uygulama kontrolü ve ekran farkındalığı içerecek olan yeni Apple Intelligence destekli Siri deneyimini iyileştirmek için iPhone 16 mikrofonunda önemli bir geliştirme planladığı söyleniyor.