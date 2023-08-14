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Teknoloji-Bilişim
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iPhone 15'te USB-C göründü

2023-08-14 19:09:38
iPhone 15'te USB-C göründü

Yeni gelen sızıntılar iPhone 15 modellerinin USB-C bağlantısı hakkında bilgi veriyor. AB kritirleri Apple'a geri adım attırdı.

#1
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Apple, Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararların ardındnan Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi ile birlikte USB-C’ye geçiş yapacak.

#2
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Yeni nesil iPhone modellerinin tanıtımına 1 aydan daha kısa bir süre kalmışken, bu konuda sızıntılar da gelmeye devam ediyor.

#3
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

iPhone 15 Plus’ın USB-C bağlantısı ortaya çıktı Yeni nesil iPhone modelleri ile Lightning’den USB-C bağlantısına geçiş yapacak.

#4
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Daha önce yeni modellerin USB-C bağlantıları hakkında fikir sahibi olmuştu. Şimdi ise yeni bir sızıntı, yeni nesil iPhone modellerinin USB-C bağlantısı hakkında daha fazla detayı bizlerle paylaşıyor.

#5
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Daha önce yaptığı sızıntılarla adını çokça duyuran Majin Bu, Twitter (X) üzerinden yaptığı yeni paylaşım ile iPhone 15 Plus’a ait 7 yeni görüntüyü gözler önüne serdi.

#6
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Bu detaylı görüntü serisi ile yeni nesil iPhone modellerinin USB-C bağlantısı hakkında da çok daha fazla fikir sahibi olduk.

#7
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Paylaşılan görsellerden ilk ikisi USB-C bağlantı noktasını altyapısını önden ve arkadan ortaya koyuyor. Diğer görseller ise USB-C konektörlerine veya tanımlayıcı etiketlerine odaklanmış durumda. 3LD3 olarak kodlanan bağlantı noktası hakkında yorum yapmak ise oldukça güç.

#8
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Apple’ın bu bağlantı noktasını özel olarak ürettiği için kod numarası ile bir yorum yapmak şimdilik maalesef mümkün değil.

#9
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Son gelen bilgilere göre iPhone 15 ve 15 Plus’ın, Lightning bağlantı noktası ile aynı 480 Mbps veri aktarım hızı ve 20 W’a kadar şarj desteği sunan USB 2.0 standart konektörlerini taşıması bekleniyor.

#10
Foto - iPhone 15'te USB-C göründü

Diğer yandan iPhone 15 Pro ve Pro Max, ise USB 3.2 teknolojisine sahip konektörlere sahip olacak.

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