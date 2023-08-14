2023-08-14 19:09:38 iPhone 15'te USB-C göründü
Yeni gelen sızıntılar iPhone 15 modellerinin USB-C bağlantısı hakkında bilgi veriyor. AB kritirleri Apple'a geri adım attırdı.
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Yeni gelen sızıntılar iPhone 15 modellerinin USB-C bağlantısı hakkında bilgi veriyor. AB kritirleri Apple'a geri adım attırdı.
Apple, Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararların ardındnan Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi ile birlikte USB-C’ye geçiş yapacak.
Yeni nesil iPhone modellerinin tanıtımına 1 aydan daha kısa bir süre kalmışken, bu konuda sızıntılar da gelmeye devam ediyor.
iPhone 15 Plus’ın USB-C bağlantısı ortaya çıktı Yeni nesil iPhone modelleri ile Lightning’den USB-C bağlantısına geçiş yapacak.
Daha önce yeni modellerin USB-C bağlantıları hakkında fikir sahibi olmuştu. Şimdi ise yeni bir sızıntı, yeni nesil iPhone modellerinin USB-C bağlantısı hakkında daha fazla detayı bizlerle paylaşıyor.
Daha önce yaptığı sızıntılarla adını çokça duyuran Majin Bu, Twitter (X) üzerinden yaptığı yeni paylaşım ile iPhone 15 Plus’a ait 7 yeni görüntüyü gözler önüne serdi.
Bu detaylı görüntü serisi ile yeni nesil iPhone modellerinin USB-C bağlantısı hakkında da çok daha fazla fikir sahibi olduk.
Paylaşılan görsellerden ilk ikisi USB-C bağlantı noktasını altyapısını önden ve arkadan ortaya koyuyor. Diğer görseller ise USB-C konektörlerine veya tanımlayıcı etiketlerine odaklanmış durumda. 3LD3 olarak kodlanan bağlantı noktası hakkında yorum yapmak ise oldukça güç.
Apple’ın bu bağlantı noktasını özel olarak ürettiği için kod numarası ile bir yorum yapmak şimdilik maalesef mümkün değil.
Son gelen bilgilere göre iPhone 15 ve 15 Plus’ın, Lightning bağlantı noktası ile aynı 480 Mbps veri aktarım hızı ve 20 W’a kadar şarj desteği sunan USB 2.0 standart konektörlerini taşıması bekleniyor.
Diğer yandan iPhone 15 Pro ve Pro Max, ise USB 3.2 teknolojisine sahip konektörlere sahip olacak.
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