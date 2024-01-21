Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre ise kullanıcılara "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek. Ancak bu noktadan sonra nasıl ilerleneceği bilinmiyor. Yakında zamanda bu konuda daha fazla detayın belli olması bekleniyor. Instagram'ın yeni özelliğine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde: