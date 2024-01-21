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Teknoloji-Bilişim
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Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

2024-01-21 20:02:20
Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

Meta çatısı altında bulunan Instagram, önüne gelene takip istediği gönderenler için harekete geçme kararı aldı.

#1
Foto - Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

Milyonlarca kişinin kullandığı Instagram'a yeni özellik geliyor. Bundan böyle hesabını gizli kullanmayı tercih edenler, birine takip isteği gönderirken, takip nedenini belirtmek zorunda olacak.

#2
Foto - Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

Kullanıcılara istek göndermeden önce, "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek.

#3
Foto - Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

Instagram hesabını gizli kullananlar bundan böyle birine takip isteği yollarken nedenini belirtmek zorunda olacak. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Bugüne kadar Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen Alessandro Paluzzi yeni özelliğin de detaylarını anlattı. Paluzzi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bundan böyle hesabını gizli kullananlar, birine takip isteği gönderirken takip nedenini belirtecek. Yeni özellik sayesinde istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak.

#4
Foto - Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre ise kullanıcılara "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek. Ancak bu noktadan sonra nasıl ilerleneceği bilinmiyor. Yakında zamanda bu konuda daha fazla detayın belli olması bekleniyor. Instagram'ın yeni özelliğine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

#5
Foto - Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

#6
Foto - Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

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