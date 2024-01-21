Instagram can sıkan sorun için harekete geçiyor

Instagram hesabını gizli kullananlar bundan böyle birine takip isteği yollarken nedenini belirtmek zorunda olacak. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Bugüne kadar Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen Alessandro Paluzzi yeni özelliğin de detaylarını anlattı. Paluzzi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bundan böyle hesabını gizli kullananlar, birine takip isteği gönderirken takip nedenini belirtecek. Yeni özellik sayesinde istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak.