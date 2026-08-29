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Ekonomi
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Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

Piyasa uzmanı ve ekonomist Tuna Kaya, altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıların merakla beklediği kritik seviyeleri açıkladı.

#1
Foto - Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

Küresel ekonomideki parasal genişleme adımlarına ve faiz beklentilerine dikkat çeken Kaya; altın, gümüş ve Borsa İstanbul cephesinde takip edilmesi gereken ana destek ve direnç noktalarını tek tek sıraladı.

#2
Foto - Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

"O Seviyenin Altı Yeni Alım Fırsatı" Ons altında yaşanan gelişmelere değinen Tuna Kaya, 4.700 dolar direncinin aşılmasının ardından piyasada kar satışlarına bağlı geçici bir geri çekilme yaşandığını belirtti. Fiyat hareketlerinde 4.500 dolar seviyesinin "ana destek" bölgesi olarak öne çıktığını vurgulayan uzman isim, 4.600 doların ise ara destek konumu gördüğünü ifade etti.

#3
Foto - Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

Altında fiyatların 4.500 dolar seviyesinin altına düşmesini beklemediğini altını çizerek belirten Kaya, bu bölgeye doğru yaşanabilecek olası sarkmaların yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı sunacağını aktardı.

#4
Foto - Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

Ons Altında İlk Hedef: 5.000 Dolar Ons altının 4.500 dolar eşiğinin üzerinde tutunması halinde yükseliş trendinin ivme kazanacağını belirten Kaya, ilk psikolojik hedefin 5.000 dolar olduğunu dile getirdi. Bu süreçte yükselişin önündeki tek kritik direnç noktası olarak ise 4.750 dolar seviyesi gösterildi.

#5
Foto - Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

Gram Altında 8.000 TL Rotası Korunuyor İç piyasadaki gram altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Tuna Kaya, yatırımcılara seviye vererek uyarılarda bulundu.

#6
Foto - Gram altının yükseleceği rekor seviyeyi duyurdu!

Gram altın tarafında 7.000 TL seviyesinin ilk ve en güçlü destek bölgesi olduğunu hatırlatan Kaya, fiyatların bu eşiğin üzerinde kaldığı sürece 8.000 TL hedefinin gücünü koruyacağını vurguladı.

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