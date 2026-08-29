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Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi

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Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi

Ahbap Derneği yardımlarını ve deprem bağışlarını kumarda harcadığı iddialarıyla soruşturma kapsamında tutuklandığı öne sürülen şarkıcı Haluk Levent, bu kez evlilik cephesinden gelen şok bir haberle sarsıldı. Levent'in 2018 yılında İsviçre'de evlendiği ve bugüne kadar kamuoyundan gizlediği iş kadını eşi Nurdan Eriş, cezaevinden boşanma kararı alarak eşinin kendisini dolandırdığını ve kandırdığını açıkladı. Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Eriş, "Tefeciler var diyerek benden sürekli para aldı, beni kullandı" sözleriyle yaşanan skandalı gözler önüne serdi.

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Foto - Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi

Şarkıcı Haluk Levent'in Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle üzerine aldığı ve deprem döneminde toplanan paraların bahis ve kumarda kullanıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı öne sürüldü. Levent'in 2018 yılında İsviçre'de evlendiği Nurdan Eriş'in ise cezaevinden boşanma kararı aldığı belirtildi. Eriş, eşi tarafından kullanıldığını ve yaşananları geç fark ettiğini söyledi. Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ve bu evliliği kamuoyundan gizlediği ortaya çıkmıştı. Eriş'in iddiasına göre Levent, evlilik öncesinde ve sonrasında kendisinden sık sık para talep etti.

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Foto - Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi

Eriş, Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini belirterek, “Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı” ifadelerini kullandı. Nurdan Eriş'in anlatımına göre, evliliklerinin 8'inci yılında eşinin kendisini dolandırdığını anladı. Eriş'in de soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer aldığı ve cezaevine girdiği belirtildi.

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Foto - Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi

Eriş, yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu belirterek, “Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi” dedi. ATV'nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliğini cezaevinde sona erdirme kararı aldı. Boşanma sürecinin başladığı, ancak evliliğin hukuken sona erdirilebilmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı evrakların tamamlanması gerektiği aktarıldı.

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Foto - Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi

Eriş, yaşananları geç fark ettiğini belirterek, “Ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu” ifadelerini kullandı.

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