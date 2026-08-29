Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi

Eriş, Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini belirterek, “Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı” ifadelerini kullandı. Nurdan Eriş'in anlatımına göre, evliliklerinin 8'inci yılında eşinin kendisini dolandırdığını anladı. Eriş'in de soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer aldığı ve cezaevine girdiği belirtildi.