Şok üstüne şok! Haluk Levent’e bir darbe de cezaevinden geldi
Ahbap Derneği yardımlarını ve deprem bağışlarını kumarda harcadığı iddialarıyla soruşturma kapsamında tutuklandığı öne sürülen şarkıcı Haluk Levent, bu kez evlilik cephesinden gelen şok bir haberle sarsıldı. Levent'in 2018 yılında İsviçre'de evlendiği ve bugüne kadar kamuoyundan gizlediği iş kadını eşi Nurdan Eriş, cezaevinden boşanma kararı alarak eşinin kendisini dolandırdığını ve kandırdığını açıkladı. Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Eriş, "Tefeciler var diyerek benden sürekli para aldı, beni kullandı" sözleriyle yaşanan skandalı gözler önüne serdi.