Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

Enerji akışları hakkında veri sağlayan Energy Aspects ise Hindistan'ın ağustos ayında Türkiye'ye günlük 74 bin varil, ABD'nin ise 70 bin varil motorin sevk ettiğini tahmin ediyor. Kurumun verilerine göre bu rakamlar Kpler tahminlerinden daha düşük kalsa da sırasıyla 2022 ve 2019 yıllarından bu yana görülen en yüksek seviyeleri temsil ediyor. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının iç piyasa arzını sekteye uğratmasının ardından Moskova yönetimi, motorin ihracatını en az ağustos ayı sonuna kadar yasaklamıştı. Orta Doğu'dan sağlanan tedarik ise bölgedeki rafinerilerin savaştan gördüğü hasar ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin azalması nedeniyle kısıtlandı.