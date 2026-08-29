Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti
Rusya’nın motorin ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği tedarik krizleri, Türkiye'nin akaryakıt ithalatındaki tüm dengeleri kökten değiştirdi. Gemi takip ve emtia veri firmalarının raporlarına göre Türkiye, ağustos ayında ABD ve Hindistan'dan yaptığı motorin ithalatında tüm zamanların en yüksek rekor seviyelerine ulaştı. Geçmişte toplam ithalatın çok büyük bir kısmını Rusya'dan karşılayan Türkiye, alternatif kaynak havuzuna yönelerek günlük sevkiyat hacimlerini tarihin en üst noktasına çıkardı.