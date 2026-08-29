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Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

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Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

Rusya’nın motorin ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği tedarik krizleri, Türkiye'nin akaryakıt ithalatındaki tüm dengeleri kökten değiştirdi. Gemi takip ve emtia veri firmalarının raporlarına göre Türkiye, ağustos ayında ABD ve Hindistan'dan yaptığı motorin ithalatında tüm zamanların en yüksek rekor seviyelerine ulaştı. Geçmişte toplam ithalatın çok büyük bir kısmını Rusya'dan karşılayan Türkiye, alternatif kaynak havuzuna yönelerek günlük sevkiyat hacimlerini tarihin en üst noktasına çıkardı.

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Foto - Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

Gemi takip verilerine göre Türkiye, Rusya'nın motorin ihracatına getirdiği yasak ve İran savaşı kaynaklı aksamaların ithalatçıları alternatif kaynaklara yöneltmesiyle, ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan yaptığı motorin ithalatını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. Emtia veri firması Kpler'in verilerine göre Türkiye, bu ayın başından bu yana Hindistan'dan günlük 120 bin varilden fazla motorin ithal ederken, ABD'den yapılan ithalat ise günlük 90 bin varile ulaştı. Kpler'in 2017 yılına kadar uzanan kayıtlarında bu hacimler, aylık bazda ulaşılan en yüksek seviyeler olarak öne çıkıyor.

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Foto - Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

Enerji akışları hakkında veri sağlayan Energy Aspects ise Hindistan'ın ağustos ayında Türkiye'ye günlük 74 bin varil, ABD'nin ise 70 bin varil motorin sevk ettiğini tahmin ediyor. Kurumun verilerine göre bu rakamlar Kpler tahminlerinden daha düşük kalsa da sırasıyla 2022 ve 2019 yıllarından bu yana görülen en yüksek seviyeleri temsil ediyor. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının iç piyasa arzını sekteye uğratmasının ardından Moskova yönetimi, motorin ihracatını en az ağustos ayı sonuna kadar yasaklamıştı. Orta Doğu'dan sağlanan tedarik ise bölgedeki rafinerilerin savaştan gördüğü hasar ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin azalması nedeniyle kısıtlandı.

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Foto - Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

Sparta Commodities analisti Abhishek Kumar süreci değerlendirirken, "Rus rafinerilerindeki aksamalar ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye, Rusya dışındaki kaynak havuzundan ürün temin edebilmek için yoğun bir çaba sarf etmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı. Kpler verilerine göre, bu yılın ocak ayından itibaren günlük 200 bin varilin üzerinde seyreden Rusya'dan motorin ithalatı, temmuz ayında yaklaşık 100 bin varile, ağustos ayında ise 80 bin varil seviyesine geriledi. Bu tablo, Rusya'nın Türkiye'nin motorin ithalatındaki payını ağustos ayında yüzde 20'ye düşürdü.

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Foto - Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Rusya, 2025 yılında günlük 281 bin varil sevkiyatla Türkiye'nin toplam motorin ithalatının yüzde 85'ini karşılıyordu. Sektör kaynakları, Moskova yönetiminin motorin ihracat yasağını eylül ayına da uzatabileceğini ifade ediyor.

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Foto - Türkiye’den Rusya’ya büyük ters köşe! Tüm dengeler altüst oldu, o hamleyle rota tamamen değişti

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