Akın Gürlek 15 yıllık sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm dosyasında çarpıcı şüphe

ZEHİRLENMEKTEN ENDİŞE EDİYORDU Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de Kozinoğlu'nun cezaevindeki beslenme düzeni oldu. Kozinoğlu'nun suikast veya zehirlenme ihtimalinden endişe ettiği, bu nedenle cezaevi mutfağında hazırlanan yemekler yerine ağırlıklı olarak kapalı konserveleri tercih ettiği aktarıldı. Ölümünden bir gün önce gardiyanlarla birlikte oturduğu ve gözle görülür herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı da soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler arasında yer aldı.