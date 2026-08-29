Akın Gürlek 15 yıllık sır perdesini aralıyor! Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm dosyasında çarpıcı şüphe
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla yıllardır rafta bekleyen dosyalar yeniden mercek altına alınıyor. Bu kapsamda 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun dosyası da 15 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma dosyasındaki çelişkili ifadeler ve olay günü yaşanan ihmaller zinciri tek tek incelenirken, savcılığın en az 15 kişiyi ifadeye çağırmaya hazırlandığı belirtildi. Kozinoğlu’nun ölümünde cinayet ihtimali dahil tüm şüphelerin araştırılması bekleniyor.