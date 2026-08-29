İmamoğlu’na şok üstüne şok! Ortalığı sarsacak yasak resmen duyuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu "Millet Şahidimdir" adlı kitap hakkında çok konuşulacak bir karar alındı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince verdiği karar doğrultusunda, kitabın basılmış ve basılmakta olan tüm nüshalarına el konulurken, dağıtımı ile satışına da kesin yasak getirildi. Yayınevi ve matbaa yetkililerine tebliğ edilen bu hukuki adım, kamuoyunda geniş yankı uyandırarak günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.