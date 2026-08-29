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İmamoğlu’na şok üstüne şok! Ortalığı sarsacak yasak resmen duyuruldu

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İmamoğlu’na şok üstüne şok! Ortalığı sarsacak yasak resmen duyuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu "Millet Şahidimdir" adlı kitap hakkında çok konuşulacak bir karar alındı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince verdiği karar doğrultusunda, kitabın basılmış ve basılmakta olan tüm nüshalarına el konulurken, dağıtımı ile satışına da kesin yasak getirildi. Yayınevi ve matbaa yetkililerine tebliğ edilen bu hukuki adım, kamuoyunda geniş yankı uyandırarak günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

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Foto - İmamoğlu’na şok üstüne şok! Ortalığı sarsacak yasak resmen duyuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu "Millet Şahidimdir" isimli kitabın basılmış ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına, dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına karar verildi.

#2
Foto - İmamoğlu’na şok üstüne şok! Ortalığı sarsacak yasak resmen duyuruldu

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, yayım merkezi Beyoğlu'nda bulunan kitabın tamamı hakkında 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 ve 25/2 maddeleri uyarınca el koyma, dağıtım ve satış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

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Foto - İmamoğlu’na şok üstüne şok! Ortalığı sarsacak yasak resmen duyuruldu

Hakimlik kararının yayınevi ile matbaa yetkililerine ayrı ayrı tebliğ edilmesi yönünde talimat verildi. Bu kapsamda Kırmızı Kedi Yayınevi şirket yetkilisine hakimlik kararının bir sureti verilerek tebliğ edildi.

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