İnsanların hayatını riske attılar! İşte İhanetin belgesi

ÖLMEK İSTEMİYORUZ Emin Kaya: Sen siyasetçisin. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Evimiz 40 senelikti, hiç güvende hissetmiyorduk. Biz ölmek istemiyoruz, bir an önce evlerimizin dönüşmesini istiyoruz. Deprem olursa bunun hesabını kim verecek? NE KADAR MİLİTAN VARSA BURAYA GELDİ Mehmet Kanbur: Sol terör örgütleriyle bağlantılı ne kadar militan varsa geldi buraya. Ben 50 senedir buradayım, tanımadığım bütün adamlar burada. Burada nasıl siyaset olmaz. Solundan tut, HDP'lisine kadar bütün teşkilatlar buradaydı.