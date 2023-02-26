İnsanların hayatını riske attılar! İşte İhanetin belgesi

- Bağcılar merkez, Çınar, İnönü, Sancaktepe, Yavuzselim Mahalleleri ve Bağcılar Meydanı Kentsel Dönüşüm alanı imar planlarını hazırladı. CHP İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, kentsel dönüşümün durdurulması için dava açtı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. KENTSEL DÖNÜŞÜM GECİKTİRİLDİ Tozkoparan sakinlerinden Hamit Efe, 'Bunlar yüzünden kentsel dönüşümde geciktirildi. İstanbul'da deprem beklenirken insanların bu yapılarda oturması hiç güvenli değil' dedi. Muhalefetin dönüşüm rezilliğini gösteren harita! Engel koymadık yer bırakmamışlar HAYATLARIMIZI RİSKE ATIYORLAR Tozkoparan sakinlerinden Fikret Gül, 'Binalar çok eski, Adnan Menderes ve Süleyman Demirel zamanında yapılmışlar. Büyük bir depreme dayanacağını zannetmiyorum. Bu bölgede acilen kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. 'Kentsel dönüşüme girmesin' diyenler hayatlarımızı riske atıyor' dedi.