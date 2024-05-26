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Dünya
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İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

2024-05-26 13:09:01
İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak 18 yaşındaki yaklaşık 720,000 genci gelecek nesilleri ilgilendiren askerlik planlarını anlattı.

#1
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

Sunak ülkede 18 yaşını dolduran gençlerin 12 ay askerlik ya da her ay bir hafta sonunu ayırarak kamu hizmetinde bulunmalarını öngören bir plan üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

#2
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

İngiltere Başbakanı Sunak, yayınladığı görüntülü mesajda, “Britanya bugün daha tehlikeli ve daha bölünmüş bir gelecekle karşı karşıya. Demokratik değerlerimizin tehdit altında olduğuna şüphe yok.

#3
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

İşte bu nedenle 18 yaşındakiler için 12 ay boyunca ya tam zamanlı askeri bir görevde ya da ayda bir hafta sonu toplum içinde, hasta insanlara yemek dağıtmak gibi gönüllü görevlerde geçirilecek cesur ve yeni bir ulusal hizmet modeli getireceğiz. Gençler değerli beceriler kazanacak, ülkemizi daha güvenli hale getirecek ve daha güçlü bir ulusal kültür inşa edecektir” dedi.

#4
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

İngiliz medyası, söz konusu planı, “Muhafazakârlar zorunlu askerlik hizmetini geri getirmeyi planlıyor” başlığıyla duyurdu.

#5
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

Sunak, İsveç’i örnek göstererek, “Sadece İsveç'e bakın; ulusal hizmetini tamamlayan gençlerin yüzde 80'i bunu arkadaşlarına tavsiye edeceklerini söylüyor. Belirsiz zamanlar, güvenli bir geleceğe doğru yol almak için net bir plan ve cesur eylemler gerektirir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

DANİRMARKA, ASKERE ALIMLARDA CİNSİYET AYRIMINI KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Mart 2024’te yaptığı açıklamada, askerlik hizmetinde cinsiyet ayrımının kaldırılacağını açıklamıştı. Poulsen de Sunak’a benzer şekilde ‘Avrupa’nın güvenliğinin’ tehlike altında olduğunu belirterek, “Ne yazık ki Avrupa'daki güvenlik politikası durumu giderek daha ciddi bir hal almaktadır ve gelecekteki savunmaya bakarken bunu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü bir zorunlu askerlik, Silahlı Kuvvetlerin görev kararlılığına, ulusal seferberliğe ve Silahlı Kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır. Danimarka'nın savunmasını güçlendirmemiz gerektiğinde, Danimarka'da daha sağlam bir zorunlu askerlik sistemi oluşturmamız kesinlikle çok önemlidir. Bu nedenle, tüm cinsiyetleri içeren daha geniş bir askere alma temeline ihtiyaç vardır. Bu, daha fazla yetkinliğe ve daha iyi görev çözümüne erişim sağlayacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma” demişti.

#7
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

DANİRMARKA, ASKERE ALIMLARDA CİNSİYET AYRIMINI KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Mart 2024’te yaptığı açıklamada, askerlik hizmetinde cinsiyet ayrımının kaldırılacağını açıklamıştı.

#8
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

Poulsen de Sunak’a benzer şekilde ‘Avrupa’nın güvenliğinin’ tehlike altında olduğunu belirterek, “Ne yazık ki Avrupa'daki güvenlik politikası durumu giderek daha ciddi bir hal almaktadır ve gelecekteki savunmaya bakarken bunu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü bir zorunlu askerlik, Silahlı Kuvvetlerin görev kararlılığına, ulusal seferberliğe ve Silahlı Kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır. Danimarka'nın savunmasını güçlendirmemiz gerektiğinde, Danimarka'da daha sağlam bir zorunlu askerlik sistemi oluşturmamız kesinlikle çok önemlidir.

#9
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

Bu nedenle, tüm cinsiyetleri içeren daha geniş bir askere alma temeline ihtiyaç vardır. Bu, daha fazla yetkinliğe ve daha iyi görev çözümüne erişim sağlayacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma” demişti.

#10
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

AVRUPA ZORUNLU ASKERLİĞİN OLDUĞU ÜLKELER 1. Norveç 2. Avusturya 3. Belarus 4. İsviçre 5. Danimarka

#11
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

6. Estonya 7. Finlandiya 8. Moldova 9. Litvanya 10. Yunanistan 11. Letonya 12. İsveç

#12
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

Avrupa'da ulusal hizmet ülkeden ülkeye değişmektedir. İsviçre'de erkekler 19 yaşından itibaren 21 hafta askerlik yapmak zorundadır; Danimarka, Estonya ve Finlandiya'da ise 18 yaşından itibaren bir yıla kadar. Norveç, dünya genelinde kadınların da askere çağrıldığı birkaç ülkeden biridir.

#13
Foto - İngiltere'den zorunlu askerlik düzenlemesi! İşte ülkelerin askerlik süreleri

Dünya genelinde yaklaşık 85 ülkede bir tür zorunlu askeri eğitim var. En uzun hizmet süresi Kuzey Koreli erkekler için 11 yıl.

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