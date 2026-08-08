Ev hanımları üretime katıldı: Yozgat'tan dünyaya künefe ve katmer ihracatı!

Fabrikanın Müdürü Veysel Görgen, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin Yozgat için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Tesiste kadın çalışanların ağırlıkta olduğunu belirten Görgen, "Ürünlerimizi, yurt içinde ve dışında pazarlamaktayız. Polonya, Almanya, Irak ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt içinde de bayilerimize gönderiyoruz." dedi.