“Korktuğumuz başımıza geldi” diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Türkiye'nin Mekke Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıklamasına rağmen Tel Aviv basını, "İsrail'in olası bir savaş senaryosunda hedefler arasına gireceği aşikar. Ankara bizim için bölgede giderek daha zorlu bir aktör haline geldi. Türkiye'nin lideri olduğu Orta Doğu'daki yeni ittifak ekseninin güçlenmesi bizim açımızdan iyi değil." yorumunda bulundu. "Tel Aviv'in çaresizliğinin gölgesinde: 3 Müslüman güç savunma anlaşması imzaladı" başlığıyla haber yayımlayan İsrail merkezli Srugim içerik sitesi de, "Bu anlaşma Türkiye ile İsrail arasındaki çatışma senaryolarının gün geçtikçe gündemde daha çok yer aldığı bir dönemde imzalandı. Tel Aviv ise Mekke'de olanları sadece izlemekle yetinmemelidir. Anlaşmanın en önemli maddesi olan 'bir ülkeye saldırı başka bir ülkeye saldırıdır' detayı gözden kaçırmadan her adım hesaplanılarak atılmalıdır." dedi.