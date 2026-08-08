“Korktuğumuz başımıza geldi” diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu. “Korktuğumuzun şeyin başımıza geldi” ifadelerini kullanan İsrail basını, "Tel Aviv kulisleri, Türkiye'nin bu ittifakla güçleneceğini öngörürken İsrail açısından büyük tehdit olduğunu düşünüyor" diye yazdı. Yunanistan basını da, "Türkiye, Atina'ya mesaj verdi" ifadelerini kullandı.