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Dünya
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"Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Korktuğumuz başımıza geldi” diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu. “Korktuğumuzun şeyin başımıza geldi” ifadelerini kullanan İsrail basını, "Tel Aviv kulisleri, Türkiye'nin bu ittifakla güçleneceğini öngörürken İsrail açısından büyük tehdit olduğunu düşünüyor" diye yazdı. Yunanistan basını da, "Türkiye, Atina'ya mesaj verdi" ifadelerini kullandı.

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#1
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzalaması dünya basınından yankılanmaya devam ediyor. "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" olarak isimlendirilen üçlü savunma anlaşması komşu ülke Yunanistan ile soykırımcı İsrail'de gündem oldu.

#2
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Mekke Anlaşması'nın detaylarına değinen İsrail merkezli basın kuruluşu Ynet, "Orta Doğu'da yeni üçlü: Çok hassas bir durum" başlıklı bir haber yayımladı. Türkiye'nin anlaşmada yer almasının İsrail için durumu daha da hassaslaştırdığını yazan Tel Aviv basını haberinde, "Kafamızda birçok soru işareti var. Türkiye'nin bu üçlü ittifakta yer alması durumu bizim açımızdan daha çok hassaslaştırıyor. İsrail'e karşı bir savaş ittifakı değil ancak gücümüzü baskılamaya yönelik kritik bir hamle." ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Tel Aviv basını İsrail'in ittifaka yönelik en büyük endişesini gün yüzüne çıkardı. İsrail'in en çok korktuğu şeyi itiraf eden Tel Aviv basını haberinde, "Suudi Arabistan'ın böyle bir ittifaka girmesi korktuğumuzun şeyin başımıza gelmesi oldu. Çünkü Riyad, İsrail'den uzaklaştığını apaçık ilan etti. İlerleyen süreçte Türkiye'nin gücünün altında Tel Aviv'e karşı daha sert bir tutum gösterebilirler." İfadelerini kullandı.

#4
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Üçlü ittifakı yakın markaj alan İsrail basınından Haaretz gazetesi ise, "Tel Aviv, Orta Doğu'daki yeni ittifaktan endişeli" başlığıyla bir habere imza attı. Türkiye'nin bu ittifakla güçleneceğini itiraf eden İsrail basını, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşmanın asıl önemi askeri değil ekonomik ve siyasi olabilir. Tel Aviv kulisleri, Türkiye'nin bu ittifakla güçleneceğini öngörürken İsrail açısından büyük tehdit olduğunu düşünüyor." dedi.

#5
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Türkiye'nin Mekke Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıklamasına rağmen Tel Aviv basını, "İsrail'in olası bir savaş senaryosunda hedefler arasına gireceği aşikar. Ankara bizim için bölgede giderek daha zorlu bir aktör haline geldi. Türkiye'nin lideri olduğu Orta Doğu'daki yeni ittifak ekseninin güçlenmesi bizim açımızdan iyi değil." yorumunda bulundu. "Tel Aviv'in çaresizliğinin gölgesinde: 3 Müslüman güç savunma anlaşması imzaladı" başlığıyla haber yayımlayan İsrail merkezli Srugim içerik sitesi de, "Bu anlaşma Türkiye ile İsrail arasındaki çatışma senaryolarının gün geçtikçe gündemde daha çok yer aldığı bir dönemde imzalandı. Tel Aviv ise Mekke'de olanları sadece izlemekle yetinmemelidir. Anlaşmanın en önemli maddesi olan 'bir ülkeye saldırı başka bir ülkeye saldırıdır' detayı gözden kaçırmadan her adım hesaplanılarak atılmalıdır." dedi.

#6
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması" komşu ülke Yunanistan'da da gündem oldu. Yunan basını, 3'lü ittifakı bir "mesaj" ve "Atina dış politikasına" bir darbe olarak yorumladı. Anlaşmayı mercek altına alan Yunan basınından ERT News televizyonu, "Bu anlaşma ne anlama geliyor? Orta Doğu'da Müslüman NATO'su" başlıklı bir haber yayınladı. Atina basını haberinde, "Üç ülke de yeni savunma ortaklığına farklı avantajlar sunarak, bu iş birliğini rekabetçi olmaktan ziyade tamamlayıcı hale getiriyor. Anlaşma daha derin bir askeri ittifaka dönüşürse, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin savunma teknolojisi ve Pakistan'ın askeri insan gücü tek bir stratejik blokta birleşecektir." ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

İttifakın gelecekte genişleyeceğini öne süren Yunan televizyonu, "Mekke Anlaşması sonunda tam teşekküllü bir ittifaktan çok daha büyük bir şeye dönüşebilecek stratejik bir çerçeve olarak en iyi şekilde anlaşılabilir. Geleceği muhtemelen Mısır, Ürdün veya diğer Körfez ülkeleri gibi diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişleyerek Müslüman NATO'sunu oluşturacaktır." yorumunda bulundu. Anlaşmayı "Yunanistan dış politikasına bir darbe" olarak yorumlayan Yunan basından Dnews.gr ise "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve karşılıklı savunma yardımı maddesini de içeren ortak savunma anlaşması, Yunanistan'ın dış politikasına yeni ve ciddi bir darbe vurmuştur. Miçotakis hükümetinin Suudi Arabistan'daki Patriot füze bataryası için yaptığı kutlamaların ardından, Suudi liderliği Türkiye ile stratejik anlaşmalar imzalayarak Atina'ya mesaj vermiştir." dedi.

#8
Foto - "Korktuğumuz başımıza geldi" diyerek duyurdular! Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la attığı imza yerlerinden hoplattı

Yunan merkezli bir diğer haber sitesi Politic.gr ise yayımladığı haberine "Mekke'den mesaj" başlığını attı. Atina'nın endişelendiğini aktaran Yunan basını, "Ankara, bugün Mekke'de imzalanan üçlü anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeyi veya bloğu hedef almadığını ve yalnızca savunma sanayinde, askeri eğitimde, teknoloji alışverişinde ve bölgesel istikrarda iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını yineledi. Ama bu açıklama Yunan kulislerindeki endişeyi azaltmada başarılı olamadı. Ege ve Doğu Akdeniz'de artan Türk gücüne karşı Atina neler yapacağını düşünürken Mekke'den gelen bu hamle tüm ezberleri bozdu." dedi.

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Yorumlar

bakalım duruma amerikanın haberi varmı sizce

amerikanın haberi olmadan suudlar bir adım atmaz kesin amerikanın habei var <<hedef iran bask a söze gerek yok

Sadık Çakar.

CHP liler Ak partiden bir çok hibe kredi aldılar. Sonra Ak partiye saldırdılar. Anlaşma kadar niyet, uygulama da önemli.
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