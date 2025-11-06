İngiltere'de bilim insanlarından dev araştırma tamamlandı: Ömrü uzatan bu 3 içecek! Türkler sevinecek! Buna izin çıktı

  • İSTANBUL
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:
İngiltere’de tamamlanan dev çaplı bir araştırma bu üç içeceğin birlikte ve dengeli tüketilmesinin ölüm riskini azaltarak yaşam süresini uzattığını ortaya çıktı! Araştırmadaki içecekler Türkiye'de en en fazla tüketilen içecekler olarak dikkat çekiyor.

#1
İngiltere’de tamamlanan dev çaplı bir araştırma, bu üç içeceğin birlikte ve dengeli tüketilmesinin ölüm riskini azaltarak yaşam süresini uzattığını ortaya koydu. Uzmanlara göre sırrı miktarda değil, çeşitlilikte aramak gerekiyor. Araştırmadaki içecekler Türkiye'de en en fazla tüketilen içecekler olarak dikkat çekiyor

#2
İngiliz bilim dünyasından gelen ve beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek dev çaplı bir araştırma, sıradan görünen üç içeceğin—su, kahve ve çay—birlikte ve bilinçli tüketiminin, bireylerin genel ölüm riskini dramatik bir şekilde düşürdüğünü ortaya koydu. İngiltere’nin saygın yayınlarından British Journal of Nutrition dergisinde yer alan bu kapsamlı çalışma, uzun yaşamın sırrının gizli bir formülde değil, günlük içecek rutininin çeşitliliğinde yattığını gösteriyor Araştırmacılar, günde ortalama 7 ila 8 bardak sıvı tüketiminin kritik bir eşik olduğunu; ancak asıl farkı yaratanın bu toplam miktarın içindeki su, kahve ve çay dengesi olduğunu vurguluyor. Verilere göre, bu üçlünün gün içinde dönüşümlü olarak tüketilmesi, özellikle kardiyovasküler sağlık üzerinde belirgin bir koruyucu etki yaratarak yaşam süresini uzatıyor. Uzmanlar, bilindik kalıp olan "çok su için" tavsiyesinin ötesine geçerek, ideal dengenin en az 4 bardak su ile başlayıp, kalan kısmın kahve ve çayla tamamlanmasıyla kurulduğuna işaret ediyor. Bu yaklaşım, sadece vücudu temel hidrasyonla desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kahve ve çayın içerdiği güçlü biyoaktif bileşenlerden de maksimum fayda sağlıyor. Beslenme Bilimi Uzmanı Ella Davar, araştırmanın ana fikrini şöyle özetliyor: "Vücudun temel ihtiyacı olan hidrasyonu su karşılarken, kahve ve çay gibi içecekler ise polifenol açısından zengin bir takviye sunuyor. Bu kombinasyon, özellikle kalp-damar sistemi, inflamasyon yönetimi ve metabolik denge açısından, suyun tek başına sağlayabileceğinden çok daha güçlü bir destek mekanizması oluşturuyor." HÜCRESEL KALKAN: POLİFENOLLER VE SAF HİDRASYONUN GÜCÜ Araştırma ekibi, içeceklerin faydasını bilimsel bileşenler üzerinden açıklıyor. Suyun, hücre fonksiyonları için hayati önem taşıyan metabolik dengeyi sağladığı yadsınamaz. Ancak asıl mucize, kahvedeki klorojenik asit ve çaydaki kateşinler gibi polifenollerin eklenmesiyle başlıyor. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallere karşı adeta bir "hücresel kalkan" görevi üstleniyor. Bilim insanları, bu üç içeceğin dönüşümlü tüketilmesinin, aşırı kafein veya gizli şeker alımı gibi olumsuz alışkanlıkların da önüne geçtiğini belirtiyor. Vurgu ise net: “Variety is better than volume” yani “Çeşitlilik, miktardan daha önemlidir.” UZMANLARA GÖRE İDEAL GÜNLÜK TÜKETİM DÖNGÜSÜ Uzmanlar, ömür uzatan bu döngüyü günlük rutine entegre etmek için pratik bir yol haritası sunuyor: Sabah Başlangıcı: Güne egzersiz sonrası içilen bir bardak su ile başlamak. Erken Gün Saatleri: Güne zindelik katması için bir-iki fincan kahve tüketmek. Öğleden Sonra / Akşamüstü: Sakinleşme ve güçlü antioksidan alımı için iki-üç fincan yeşil veya siyah çay tercih etmek.

#3
Araştırmanın sonuçları, çay ve kahvenin günlük kültürün ayrılmaz bir parçası olduğu Türkiye gibi ülkelerde büyük bir sevinçle karşılandı. Zira bu bulgular, köklü Türk içecek alışkanlıklarının bilimsel olarak da desteklendiğini gösteriyor.

#4
Bilimsel veriler, su, kahve ve çayın doğru sıralama ve dengeyle tüketilmesiyle sadece anlık enerji sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapısını araladığını kanıtlıyor. Bu, modern bilimin, geleneksel tüketim kültürleriyle ne kadar uyumlu olabileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçiyor.

