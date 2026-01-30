İngilizler Türkiye'nin İran hamlesini 'çok kilit bir dönemeç' diyerek duyurdu

Gazetenin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir video konferans görüşmesi yapılmasını önerdi. Yaklaşık on yıldır doğrudan temas kurmayan iki lideri dijital ortamda bir araya getirmeyi hedefleyen bu girişim, bölgede tansiyonu düşürmeyi amaçlayan en üst düzey diplomatik hamlelerden biri olarak değerlendirildi. Haberde, Orta Doğu ülkelerinin olası bir çatışmanın tüm bölgeye yayılmasından ciddi endişe duyduğu, bu ortamda Türkiye’nin arabuluculuk rolünün daha da belirginleştiği kaydedildi. Kremlin’in her ne kadar diplomasi için hâlâ zaman olduğunu savunduğu belirtilse de sahadaki askerî hareketliliğin Ankara’nın devreye girmesini hızlandırdığı ifade edildi.