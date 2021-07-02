2021-07-02 15:38:26 İngilizler böyle duyurdu: Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı
Türkiye'nin askeri alandaki başarılı dünya basını tarafından dikkatle takip ediliyor. İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin Piri Reis denizaltısını gündeme taşıdı. Derginin özel konuğu Johannes Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi. Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu.