  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
17
İngilizler böyle duyurdu: Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

2021-07-02 15:38:26
İngilizler böyle duyurdu: Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

Türkiye'nin askeri alandaki başarılı dünya basını tarafından dikkatle takip ediliyor. İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin Piri Reis denizaltısını gündeme taşıdı. Derginin özel konuğu Johannes Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi. Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu.

#1
Foto - Peters açıklamalarında havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı için

Peters açıklamalarında havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı için "Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü. Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip" dedi.

#2
Foto - Peters,

Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu. Piri Reis'in "Reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını" da ifade eden Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi.

#3
Foto - Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerilime vurgu yapılan haberde, Yunanistan'ın Fransız savaş uçakları satın aldığını ve savunma harcamalarını ikiye katlayarak 5,5 milyar Euro'ya çıkardığı belirtildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerilime vurgu yapılan haberde, Yunanistan'ın Fransız savaş uçakları satın aldığını ve savunma harcamalarını ikiye katlayarak 5,5 milyar Euro'ya çıkardığı belirtildi.

#4
Foto - Ancak dergi, bu miktarın hala Türkiye'nin harcamalarından çok daha az olduğunu da ekledi. Economist, Türkiye'nin 6 son teknoloji denizaltısının NATO için de bir artı değer olduğunu aktardı.

Ancak dergi, bu miktarın hala Türkiye'nin harcamalarından çok daha az olduğunu da ekledi. Economist, Türkiye'nin 6 son teknoloji denizaltısının NATO için de bir artı değer olduğunu aktardı.

#5
Foto - KARAGIANNIS: DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENECEK Dergiye konuşan uzmanlardan King's College London'dan Emmanuel Karagiannis ise, Türk denizaltıların

KARAGIANNIS: DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENECEK Dergiye konuşan uzmanlardan King's College London'dan Emmanuel Karagiannis ise, Türk denizaltıların "Yunanistan ile Türkiye arasındaki deniz dengesini yeniden şekillendireceğini" söyledi.

#6
Foto - Denizaltıların,

Denizaltıların, "Yunanistan'ın Kıbrıs, Mısır ve İsrail'e ulaşmak için inşa etmeyi planladığı denizaltı kablolarını gözetlemek de dahil; tartışmalı sularda istihbarat toplamak için kullanabileceğini" yazan dergi, haberinde Karagiannis'in şu değerlendirmelerine yer verdi:

#7
Foto -

"Denizaltılar orta menzilli gemisavar füzeleriyle de silahlandırılabilir. Bu denizaltıları hedef alacak Yunan gemilerini büyük ölçüde etkisiz hale getirilebilir. Ama bu Türkiye'nin yerli silahlarını Alman tasarımına ne kadar iyi entegre edebileceğine bağlı."

#8
Foto - Yunanistan'ın Almanya'dan satışları durdurmasını ve denizaltıları başka bir ülkeye satması istediğini belirten Economist, haberinde

Yunanistan'ın Almanya'dan satışları durdurmasını ve denizaltıları başka bir ülkeye satması istediğini belirten Economist, haberinde "Yunanistan, Türkiye'nin Rusya'dan savunma sistemi satın almasının ardından ABD'nin F-35 satışını yasaklamasını işaret ediyor" diye yazdı.

#9
Foto - ALMANYA ÇAĞRILARA KULAK ASMADI - Atina yönetiminin söz konusu çağrılarının nafile kaldığını vurgulayan Economist, Almanya'nın, bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik silah ihracatını sınırlandırmasına karşı direndiğini aktardığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

ALMANYA ÇAĞRILARA KULAK ASMADI - Atina yönetiminin söz konusu çağrılarının nafile kaldığını vurgulayan Economist, Almanya'nın, bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik silah ihracatını sınırlandırmasına karşı direndiğini aktardığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

#10
Foto -

"Almanya'nın denizaltı anlaşmasını bozmaya yönelik ortaya koyduğu direniş şaşırtıcı değil. Almanya'nın son on yılda 14 milyar dolarlık toplam silah ihracatına kıyasla, denizaltı anlaşmalarının 3.5 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor. .

#11
Foto -

#12
Foto - Ancak maddiyat hikayenin tamam değil. Türkiye'nin AB ile ilişkisi ve NATO'daki yeri, her iki organizasyon için de bölücü meseleler.

Ancak maddiyat hikayenin tamam değil. Türkiye'nin AB ile ilişkisi ve NATO'daki yeri, her iki organizasyon için de bölücü meseleler.

#13
Foto - Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs, 'yayılmacı' davranışa sahip olarak görmelerinden dolayı Türkiye'yi püskürtmeye hevesli. Buna karşın Almanya-İtalya, Polonya ve İspanya gibi ülkeler ise ilişkinin hırçın bir şekilde çökmesini engellemek istiyor.

Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs, 'yayılmacı' davranışa sahip olarak görmelerinden dolayı Türkiye'yi püskürtmeye hevesli. Buna karşın Almanya-İtalya, Polonya ve İspanya gibi ülkeler ise ilişkinin hırçın bir şekilde çökmesini engellemek istiyor."

#14
Foto - Dergi, Türkiye ile bağların kopmasını engellemeye çalışan ülkelerin, Avrupa'ya yönelik göçü kontrol altında tutmak istediğini de kaydediyor:

Dergi, Türkiye ile bağların kopmasını engellemeye çalışan ülkelerin, Avrupa'ya yönelik göçü kontrol altında tutmak istediğini de kaydediyor: "[...](Almanya-Türkiye ilişkileri) Daha geniş değerlendirmeler de var. Almanya, Türkiye'yi, Rusya'nın kendisini yeniden ortaya koyduğu, NATO'nun güney kanadında bir siper olarak görüyor.

#15
Foto - Diğer sebepse daha yerel. Almanya, yaklaşık 3 milyon Türk ile dünyanın en büyük Türk göçmen grubuna sahip. Berlin'deki Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nden Sinem Adar, 'Almanya'nın Türkiye ile ilişkisi sadece bir dış politika meselesi değil, aynı zamanda bir iç meseledir' diyor.

Diğer sebepse daha yerel. Almanya, yaklaşık 3 milyon Türk ile dünyanın en büyük Türk göçmen grubuna sahip. Berlin'deki Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nden Sinem Adar, 'Almanya'nın Türkiye ile ilişkisi sadece bir dış politika meselesi değil, aynı zamanda bir iç meseledir' diyor.

#16
Foto - 40 personel kapasitesinde ve 68,5 metre uzunluğunda olan Piri Reis denizaltısı, yeni tip denizaltı projesinin de ilki. 2027'de tamamının denize indirilmesi planlanan diğer denizaltılarının isimlerinin ise, 'Hızır Reis', 'Murat Reis', 'Aydın Reis', 'Seydi Ali Reis' ve 'Selman Reis' olması planlanıyor.

40 personel kapasitesinde ve 68,5 metre uzunluğunda olan Piri Reis denizaltısı, yeni tip denizaltı projesinin de ilki. 2027'de tamamının denize indirilmesi planlanan diğer denizaltılarının isimlerinin ise, 'Hızır Reis', 'Murat Reis', 'Aydın Reis', 'Seydi Ali Reis' ve 'Selman Reis' olması planlanıyor.

Drone saldırılarına karşı kubbe savunma sistemi ürettiler
Teknoloji

Drone saldırılarına karşı kubbe savunma sistemi ürettiler

Hindistan'da faaliyet gösteren Grene Robotics firması, 1000-2000 kilometrekarelik bir alanda koruma sağlayacak ilk drone kubbe savunma siste..
İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı
Gündem

İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan eski Başbakanlardan rahmetli Necmettin Erbakan'ı asılsız iddialarla hedef aldı.
Mesut Özil'in artık hiçbir bağı kalmadı! Ödenen ücret 19 milyon euro
Spor

Mesut Özil'in artık hiçbir bağı kalmadı! Ödenen ücret 19 milyon euro

Fenerbahçe'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, eski takımı Arsenal'den tüm alacaklarını tahsil etti ve İngiliz ekibiyle artık hiç..
Gündem

"Tosuncuk" Mehmet Aydın paraları bakın ne yapmış

Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın 2018 yılında tanesi 6 bin dolar olan..
Komşudan 12 ülke için ani karar!
Dünya

Komşudan 12 ülke için ani karar!

İran ani bir karar alarak Kovid-19 nedeniyle mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladı.
Amerikan yapımı F-16 ve Rus menşeili SU-25 savaş uçakları ortak tatbikatta göz doldurdu

Amerikan yapımı F-16 ve Rus menşeili SU-25 savaş uçakları ortak tatbikatta göz doldurdu

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay