İngiliz deviyle gereken konuşmayı yapmış: Osimhen'in Arsenal yanıtı: Hiç kolaylık yapmadı!

Ayrıca Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Durumu şöyle açıklamak mümkün... Osimhen'in Arsenal'de 21 milyon euro kazanması için İngiliz ekibinin çok daha fazlasını ödemesi gerekiyor. Çünkü Ada'daki vergi dilimi epey yüksek... Arsenal, Galatasaray'a da astronomik bir bedel vereceği için mecburen geri adım attı.