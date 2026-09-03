İngiliz deviyle gereken konuşmayı yapmış: Osimhen'in Arsenal yanıtı: Hiç kolaylık yapmadı!
Osimhen yine Galatasaray için gereken fedakarlığı sonuna kadar yapmış...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Osimhen yine Galatasaray için gereken fedakarlığı sonuna kadar yapmış...
İngiliz ekibi Arsenal, Premier Lig'de transfer dönemi kapanmadan önce Osimhen konusunda nabız yokladı. Ancak Nijeryalı yıldız, Ada temsilcisine hiç kolaylık yapmadı.
Galatasaray 2024 yazında Victor Osimhen'i Napoli'den kiralamıştı. Yıldız forvetin o sezonun devre arasında bile İngiltere'ye transfer olabileceği iddia ediliyordu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, 2025 yazında 75 milyon euro ödeyerek 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini de aldı.
1.86 boyundaki yıldızla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele yapıldı. Osimhen, Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yıllık 21 milyon euro civarında maaş alıyor. Bu rakam; oyuncuyu dünya üzerinde en çok para kazanan futbolculardan biri haline getiriyor. İngiliz ekiplerinin ona olan ilgisi ise bitmedi.
Arsenal, Premier Lig'de transfer dönemi kapanmadan önce oyuncu cephesiyle temasa geçti. Ancak Osimhen, maddi koşullarda hiçbir indirim yapmayacağını iletti.
Ayrıca Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Durumu şöyle açıklamak mümkün... Osimhen'in Arsenal'de 21 milyon euro kazanması için İngiliz ekibinin çok daha fazlasını ödemesi gerekiyor. Çünkü Ada'daki vergi dilimi epey yüksek... Arsenal, Galatasaray'a da astronomik bir bedel vereceği için mecburen geri adım attı.
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