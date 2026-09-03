Mısır 'Sadece hava savunma sistemi yetmez' deyip Türkiye'nin savunma deviyle anlaştı
Türkiye'den yakın hava savunma sistemi tedarik eden Mısır, yeni anlaşmalar yapmak için MKE ile kritik bir mutabakata vardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den yakın hava savunma sistemi tedarik eden Mısır, yeni anlaşmalar yapmak için MKE ile kritik bir mutabakata vardı.
Defenceturk'te yer alan habere göre MKE, Bosna-Hersek’te ilk kez düzenlenen savunma fuarı “Balkan Kalkanı (Balkan Shield)” kapsamında Mısır ile mutabakat zaptı imzaladı. Savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni ortak çalışma alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı, patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayii ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsıyor.
Fuardaki ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan mutabakat zaptı, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat nezaretinde MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesham Madkour Dakrouri tarafından imzalandı.
8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır’da gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026 kapsamında, taraflar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin artırılmasına yönelik yeni adımların atılması hedefleniyor.
MKE tarafından dronlar başta olmak üzere hava tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, kısa süre önce Katar’a gerçekleştirilen ihracatıyla uluslararası alanda etkinliğini ve operasyonel başarısını ortaya koymuştu.
MKE ile Mısır Savunma Bakanlığı arasında 2026 Şubat ayında imzalanan sözleşme neticesinde MKE Tolga YHSS, Katar’dan sonra Mısır’a da 130 milyon dolarlık ihracat başarısına imza atmıştı. Art arda gelen söz konusu ihracat başarıları, MKE TOLGA YHSS’nin sürdürülebilir ihracat kabiliyetini, sahadaki performansını ve küresel pazardaki üstün rekabet gücünü teyit eden önemli bir referans niteliği taşımaktadır.
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