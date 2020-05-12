2020-05-12 15:53:58 İnfaz koruma memuru alım başvuruları CTE gardiyan alımları başladı mı?
Adalet Bakanlığı CTE sözleşmeli infaz ve koruma memur alım haberleri merak edilmekte. Sözleşmeli infaz ve koruma memur olmak isteyenler Adalet Bakanlığından gelecek açıklamayı bekliyor. İnfaz Koruma Memuru olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan infaz koruma memuru (gardiyan) alım ilanlarına başvuruda bulunmak gerekir. 2020 Adalet Bakanlığı CTE infaz koruma memuru (gardiyan) alımları ne zaman yapılacak? İnfaz koruma memuru alımları alım şartları neler?